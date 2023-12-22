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https://sputnikarabic.ae/20231222/هولندا-تبلغ-زيلينسكي-بإعداد-18-مقاتلة-إف-16-للتسليم-وروسيا-تحضر-قاتلها-1084368430.html
هولندا تبلغ زيلينسكي بإعداد 18 مقاتلة "إف 16" للتسليم.. وروسيا تحضر "قاتلها"
هولندا تبلغ زيلينسكي بإعداد 18 مقاتلة "إف 16" للتسليم.. وروسيا تحضر "قاتلها"
أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، بإبلاغ فلاديمير زيلينسكي، بقرار هولندا إعداد أول 18 مقاتلة من طراز "إف 16" لتسليمها إلى أوكرانيا. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T13:31+0000
2023-12-22T13:31+0000
مقاتلات إف 16
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضح روته أنه خلال محادثة هاتفية مع زيلينسكي: "أبلغت الرئيس زيلينسكي اليوم بقرار حكومتنا إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لتسليمها إلى أوكرانيا، تسليم إف-16 هو واحد من أهم عناصر الاتفاقات بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.اقرأ أيضا: الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوةاقرأ أيضا: خبير يكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح روسي يدمر مقاتلات "إف-16" لحظة إقلاعها
https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-و3-مروحيات-أوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1084366568.html
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مقاتلات إف 16, أخبار أوكرانيا, العالم
مقاتلات إف 16, أخبار أوكرانيا, العالم

هولندا تبلغ زيلينسكي بإعداد 18 مقاتلة "إف 16" للتسليم.. وروسيا تحضر "قاتلها"

13:31 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، بإبلاغ فلاديمير زيلينسكي، بقرار هولندا إعداد أول 18 مقاتلة من طراز "إف 16" لتسليمها إلى أوكرانيا.
وأوضح روته أنه خلال محادثة هاتفية مع زيلينسكي: "أبلغت الرئيس زيلينسكي اليوم بقرار حكومتنا إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لتسليمها إلى أوكرانيا، تسليم إف-16 هو واحد من أهم عناصر الاتفاقات بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأشار روته إلى أنه بالإضافة إلى تصريح التصدير "يجب استيفاء عدد من المعايير الأخرى قبل التسليم، بما في ذلك متطلبات الموظفين والبنية التحتية"، مضيفًا أن قرار توريد طائرات مقاتلة إلى كييف "يؤكد التزام هولندا المستمر بتقديم المساعدة لأوكرانيا".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات أوكرانية خلال أسبوع
12:39 GMT
وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
اقرأ أيضا: الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة
اقرأ أيضا: خبير يكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح روسي يدمر مقاتلات "إف-16" لحظة إقلاعها
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