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https://sputnikarabic.ae/20231222/بايدن-يوقع-مرسوما-يوسع-الأسس-القانونية-لفرض-عقوبات-على-روسيا-1084371840.html
بايدن يوقع مرسوما يوسع الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا
بايدن يوقع مرسوما يوسع الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا
أفاد البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يوسع بموجبه الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T14:38+0000
2023-12-22T14:38+0000
روسيا
العالم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وأوضح البيان أن المرسوم يجعل من الممكن فصل البنوك، المدانة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات ضد مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي.صرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث كانت هناك آراء في الدول الغربية نفسها بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء المعيشة للملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20231222/بوتين-يدعو-لمناقشة-ضمان-الأمن-البيولوجي-الجماعي-في-رابطة-الدول-المستقلة-1084364748.html
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روسيا, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

بايدن يوقع مرسوما يوسع الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا

14:38 GMT 22.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أفاد البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يوسع بموجبه الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا.
وأوضح البيان أن المرسوم يجعل من الممكن فصل البنوك، المدانة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات ضد مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي.
وأضاف البيان أن لدى الإدارة الأمريكية أيضا فرص إضافية لمنع استيراد المنتجات ذات الأصل الروسي في حالة معالجتها العميقة في بلدان ثالثة، والحديث هنا عن الألماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.
صرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
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11:45 GMT
وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث كانت هناك آراء في الدول الغربية نفسها بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء المعيشة للملايين من الناس.
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