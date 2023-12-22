https://sputnikarabic.ae/20231222/بوتين-يدعو-لمناقشة-ضمان-الأمن-البيولوجي-الجماعي-في-رابطة-الدول-المستقلة-1084364748.html
بوتين يدعو لمناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في رابطة الدول المستقلة
بوتين يدعو لمناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في رابطة الدول المستقلة
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في فضاء رابطة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T11:45+0000
2023-12-22T11:45+0000
2023-12-22T11:45+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رابطة الدول المستقلة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084087262_0:109:3256:1941_1920x0_80_0_0_b538508ae9f5ba492386a7aceebfa8e8.jpg
وأوضح بوتين: "دعونا نتحدث اليوم عن ضمان الأمن الجماعي في رابطة الدول المستقلة، الأمن البيولوجي الجماعي".وقال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، في اجتماع للجنة مجلس الأمن الروسي بشأن مواجهة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الشبكة الواسعة النطاق للمختبرات البيولوجية الأمريكية في الفضاء ما بعد السوفيتي تشكل خطرا جسيما على المصالح الوطنية الروسية. وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لأمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة في موسكو في أوائل نوفمبر، إن روسيا تتلقى بانتظام معلومات حول التجارب الخطيرة التي أجرتها الدول الغربية في الفضاء ما بعد السوفيتي، وخاصة من قبل الأمريكيين، وإن الأمثلة الملموسة المتاحة تسمح لنا بالقول إن واشنطن لن تضمن انفتاح مختبراتها البيولوجية وإمكانية التحقق منها.وكان قد أعلن بوتين، يوم أمس الخميس، أن روسيا لم تغلق الأبواب أمام دول أمريكا الشمالية وأوروبا، وبأنه يجب على قادة هذه الدول أن يكونوا جديين في العلاقة مع روسيا، وأن يستفيدوا من التعاون.وأوضح بوتين أن مسألة تعاون الغرب مع روسيا هو شأن الغرب، وأن الدول الغربية بنفسها عليها أن تفكر بما الذي يجب أن تسترشد به، هل باعتبارات عابرة حول تدمير روسيا أو بناء عالم متعدد الأقطاب على أساس ديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084087262_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_09f98ea3e833c2aff275c3d2838f759e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, روسيا, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يدعو لمناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في رابطة الدول المستقلة
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في فضاء رابطة الدول المستقلة.
وأوضح بوتين: "دعونا نتحدث اليوم عن ضمان الأمن الجماعي في رابطة الدول المستقلة، الأمن البيولوجي الجماعي".
وقال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، في اجتماع للجنة مجلس الأمن الروسي بشأن مواجهة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الشبكة الواسعة النطاق للمختبرات البيولوجية الأمريكية في الفضاء ما بعد السوفيتي تشكل خطرا جسيما على المصالح الوطنية الروسية.
وأشار ميدفيديف إلى أن الاستجابة لهذه التهديدات يجب أن تكون تدابير فعالة جديدة، خاصة في الإدارات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الخاصة.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لأمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة في موسكو في أوائل نوفمبر، إن روسيا تتلقى بانتظام معلومات حول التجارب الخطيرة التي أجرتها الدول الغربية في الفضاء ما بعد السوفيتي، وخاصة من قبل الأمريكيين، وإن الأمثلة الملموسة المتاحة تسمح لنا بالقول إن واشنطن لن تضمن انفتاح مختبراتها البيولوجية وإمكانية التحقق منها.
وكان قد أعلن بوتين، يوم أمس الخميس، أن روسيا لم تغلق الأبواب أمام دول أمريكا الشمالية وأوروبا
، وبأنه يجب على قادة هذه الدول أن يكونوا جديين في العلاقة مع روسيا، وأن يستفيدوا من التعاون.
وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "لم نغلق أبوابنا أمام القارة الأمريكية، أمام أمريكا الشمالية، أمريكا وكندا، ولا أمام الدول الأوروبية، وحان الوقت ليتوقفوا عن العبث وانتظارنا حتى ننهار، أصبح واضحاً للجميع أنه إذا أرادوا الاستفادة من التعاون مع روسيا، فعليهم القيام بذلك نحن لا ندفعهم بعيداً عنا".
وأوضح بوتين أن مسألة تعاون الغرب مع روسيا هو شأن الغرب، وأن الدول الغربية بنفسها عليها أن تفكر بما الذي يجب أن تسترشد به، هل باعتبارات عابرة حول تدمير روسيا أو بناء عالم متعدد الأقطاب على أساس ديمقراطي.