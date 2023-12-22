https://sputnikarabic.ae/20231222/بوتين-يدعو-لمناقشة-ضمان-الأمن-البيولوجي-الجماعي-في-رابطة-الدول-المستقلة-1084364748.html

بوتين يدعو لمناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في رابطة الدول المستقلة

بوتين يدعو لمناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في رابطة الدول المستقلة

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة ضمان الأمن البيولوجي الجماعي في فضاء رابطة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T11:45+0000

2023-12-22T11:45+0000

2023-12-22T11:45+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

رابطة الدول المستقلة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح بوتين: "دعونا نتحدث اليوم عن ضمان الأمن الجماعي في رابطة الدول المستقلة، الأمن البيولوجي الجماعي".وقال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، في اجتماع للجنة مجلس الأمن الروسي بشأن مواجهة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الشبكة الواسعة النطاق للمختبرات البيولوجية الأمريكية في الفضاء ما بعد السوفيتي تشكل خطرا جسيما على المصالح الوطنية الروسية. وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لأمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة في موسكو في أوائل نوفمبر، إن روسيا تتلقى بانتظام معلومات حول التجارب الخطيرة التي أجرتها الدول الغربية في الفضاء ما بعد السوفيتي، وخاصة من قبل الأمريكيين، وإن الأمثلة الملموسة المتاحة تسمح لنا بالقول إن واشنطن لن تضمن انفتاح مختبراتها البيولوجية وإمكانية التحقق منها.وكان قد أعلن بوتين، يوم أمس الخميس، أن روسيا لم تغلق الأبواب أمام دول أمريكا الشمالية وأوروبا، وبأنه يجب على قادة هذه الدول أن يكونوا جديين في العلاقة مع روسيا، وأن يستفيدوا من التعاون.وأوضح بوتين أن مسألة تعاون الغرب مع روسيا هو شأن الغرب، وأن الدول الغربية بنفسها عليها أن تفكر بما الذي يجب أن تسترشد به، هل باعتبارات عابرة حول تدمير روسيا أو بناء عالم متعدد الأقطاب على أساس ديمقراطي.

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فلاديمير بوتين, روسيا, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية