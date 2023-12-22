https://sputnikarabic.ae/20231222/لافروف-قرارات-اليونيسكو-المناهضة-لروسيا-المدفوعة-من-الغرب-تظهر-معايير-مزدوجة-1084372512.html

لافروف: قرارات اليونيسكو المناهضة لروسيا والمدفوعة من الغرب تظهر معايير مزدوجة

لافروف: قرارات اليونيسكو المناهضة لروسيا والمدفوعة من الغرب تظهر معايير مزدوجة

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن المعايير المزدوجة تتجلى في قرارات منظمة "يونيسكو" المناهضة لروسيا، التي دفعها إليها الغرب، حيث تُتهم... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T15:06+0000

2023-12-22T15:06+0000

2023-12-22T15:06+0000

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وذكر لافروف، في حديثه خلال اجتماع عام للجنة روسيا الاتحادية لدى اليونيسكو، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، بدأ الغرب في "تكثيف الجهود لزيادة تسييس اليونيسكو، وإضفاء الطابع الأوكراني على أجندتها".وأشار الوزير إلى أن هذا ينطبق أيضًا على "محاولات التشهير بروسيا بسبب ما يسمى بتدمير التراث الثقافي الأوكراني، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد تقديم أي حقائق في هذا الصدد، فهي ببساطة غير موجودة".واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول إن "الجميع يتفق على ضرورة مواصلة التفاعل الدولي النشط في المجالات التي تقع ضمن ولاية المنظمة وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية للدفاع عن مُثُل اليونيسكو ومبادئها، وهذا هو واجب روسيا، وربما هو مصيرها كونها قوة ثقافية عظمى".جدير بالذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2023، اعترفت اليونيسكو بالمركز التاريخي لمدينة أوديسا كموقع تراث تاريخي معرّض للخطر، وخلال اجتماع طارئ للجنة التراث التاريخي، أيدت ست دول طلب المدينة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت روسيا ضد الطلب. وذكرت وزارة الخارجية أن هذا القرار "تم التعجيل به" من قبل ممثلي الدول الغربية. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أضافت منظمة اليونيسكو مواقع في كييف ولفوف إلى قائمتها للتراث الثقافي المعرض للخطر.

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