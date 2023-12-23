https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-الولايات-المتحدة-تقترب-من-استئناف-بيع-الأسلحة-الهجومية-إلى-السعودية--1084381574.html

إعلام: الولايات المتحدة تقترب من استئناف بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية

إعلام: الولايات المتحدة تقترب من استئناف بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية

صرح مسؤول أمريكي أن بلاده تستعد لتخفيف قيود مفروضة منذ 2016 على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، بعدما استشعرت إدارة بايدن التزام السعودية بالهدنة في اليمن... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T08:25+0000

2023-12-23T08:25+0000

2023-12-23T08:36+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بإنهاء تجميد بيع فئات معينة من الأسلحة عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعوديين من جانبهم أوفوا باتفاق الهدنة والتي تستمر الآن إلى ما يقرب من عامين، مرجعا الفضل في نجاح تلك الهدنة إلى الجهود الأمريكية والمشاركة البناءة للمملكة مع جماعة "أنصار الله" والعمانيين.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد حظر بيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الموجهة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة نسبها إلى السعودية على قاعة عزاء في اليمن راح ضحيتها 155 شخصا، فيما ألغى ترامب القرار في 2017، أما بايدن فسارع إلى تجميد بيع الأسلحة الهجومية الأمريكية مثل الذخائر الموجهة إلى السعودية، في الأيام الأولى لإدارته.ولم يتم تحديد حتى الآن موعد لتغيير الإدارة الأمريكية قرارها رسميا، لكن المسؤولين أكدوا أن تلك الخطوة "ليست وشيكة"، فيما حث المسؤولون السعوديون المشرعين الأمريكيين مؤخرا على الموافقة على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة بمجرد إلغاء تجميد الإدارة للمبيعات.في سياق متصل، اتهم البيت الأبيض، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور، كما زعمت المتحدثة أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعما قويا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

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