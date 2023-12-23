https://sputnikarabic.ae/20231223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-200-عنصر-من-حماس-والجهاد-الإسلامي-في-غزة-خلال-أسبوع-1084386988.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 200 عنصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة خلال أسبوع

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 200 عنصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة خلال أسبوع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعتقل أكثر من 200 عنصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" داخل قطاع غزة، وتحويلهم للتحقيق داخل إسرائيل. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T11:11+0000

2023-12-23T11:11+0000

2023-12-23T11:11+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات جيش الدفاع بتعاون مع الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، خلال الأسبوع، اعتقلت مئات المشتبه فيهم بالتورط بنشاطات إرهابية في القطاع ومن بينهم تم تحويل أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي لمواصلة التحقيق في إسرائيل".وبحسب أدرعي، فإن "اجمالي عدد الذين تم اقتيادهم للتحقيق في إسرائيل بلغ أكثر من 700 عنصر من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231223/صحفي-أمريكي-بارز-حان-وقت-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-1084386301.html

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