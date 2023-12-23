https://sputnikarabic.ae/20231223/قوى-الحرية-والتغيير-عن-لقاء-البرهان-وحميدتي-السلام-والاستقرار-يستحقان-دفع-أغلى-الأثمان-1084382407.html
قوى الحرية والتغيير عن لقاء البرهان وحميدتي: السلام والاستقرار يستحقان دفع أغلى الأثمان
قوى الحرية والتغيير عن لقاء البرهان وحميدتي: السلام والاستقرار يستحقان دفع أغلى الأثمان
رحبت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم السبت، "بموافقة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) على اللقاء... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T08:46+0000
2023-12-23T08:46+0000
2023-12-23T08:46+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "إنهم يشجعون اللقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو- حميدتي"، مبيناً أن السلام والاستقرار يستحقان دفع أغلى الأثمان.وأفادت تقارير صحفية سودانية، أمس الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي، ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع. وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.من جهته، صرح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.ونقلت وكالة "العالم العربي" عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني.وبرّر مخير وضع هذا الشرط بأن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه "انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة الدعم السريع والجيش لعقد اللقاء لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة"، على حد قوله.واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوى الحرية والتغيير عن لقاء البرهان وحميدتي: السلام والاستقرار يستحقان دفع أغلى الأثمان
رحبت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم السبت، "بموافقة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) على اللقاء المرتقب بينهما".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "إنهم يشجعون اللقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو- حميدتي"، مبيناً أن السلام والاستقرار يستحقان دفع أغلى الأثمان.
وأفادت تقارير صحفية سودانية، أمس الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر
مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وبحسب موقع
"سودان تربيون"، فإن البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي، ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع. وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع
من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
من جهته، صرح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، أن هناك شرطا لعقد لقاء
بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ونقلت وكالة
"العالم العربي" عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني.
وبرّر مخير وضع هذا الشرط بأن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه "انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة الدعم السريع والجيش لعقد اللقاء لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة"، على حد قوله.
واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار
، لكن لم يتم الالتزام به.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.