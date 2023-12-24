عربي
https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-أمريكا-تسعى-للخروج-من-حرب-غزة-بشكل-يحفظ-كرامتها-1084402709.html
إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها
إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا ‏إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T07:11+0000
2023-12-24T07:11+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a96dac1389792dcd02145427cff0e8e.jpg
جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن "أمريكا والدول الغربية الأخرى يجب ألا تتوقع من الآخرين عدم القيام بأي شيء عندما يكونون جزءا من الحرب"، في إشارة إلى العمليات التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية وحركات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا، ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.وأكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده، بأن "طهران لم تصدر أي أوامر بشأن تلك العمليات، وأن إيران ليس لديها أي وكلاء في المنطقة".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".
https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الإيرانية-لم-نساعد-أنصار-الله-في-ضرب-سفن-البحر-الأحمر-1084396594.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_33e79c0f72f5e289b51115680816ff49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

07:11 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا ‏إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها يحفظ كرامتها".‏
جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأكد عبد اللهيان أن "الدعم الأمريكي لإسرائيل، جعل الولايات المتحدة تسعى إلى خروج كريم من حرب غزة".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".
وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن "أمريكا والدول الغربية الأخرى يجب ألا تتوقع من الآخرين عدم القيام بأي شيء عندما يكونون جزءا من الحرب"، في إشارة إلى العمليات التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية وحركات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا، ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده، بأن "طهران لم تصدر أي أوامر بشأن تلك العمليات، وأن إيران ليس لديها أي وكلاء في المنطقة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
الخارجية الإيرانية: لم نساعد "أنصار الله" في ضرب سفن البحر الأحمر
أمس, 18:14 GMT
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала