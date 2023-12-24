https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-أمريكا-تسعى-للخروج-من-حرب-غزة-بشكل-يحفظ-كرامتها-1084402709.html

إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا ‏إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T07:11+0000

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2023-12-24T07:11+0000

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جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن "أمريكا والدول الغربية الأخرى يجب ألا تتوقع من الآخرين عدم القيام بأي شيء عندما يكونون جزءا من الحرب"، في إشارة إلى العمليات التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية وحركات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا، ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.وأكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده، بأن "طهران لم تصدر أي أوامر بشأن تلك العمليات، وأن إيران ليس لديها أي وكلاء في المنطقة".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".

https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الإيرانية-لم-نساعد-أنصار-الله-في-ضرب-سفن-البحر-الأحمر-1084396594.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن