https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-خلال-المعارك-في-غزة-ليرتفع-عدد-قتلاه-منذ-مساء-أمس-إلى-14-1084407994.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T10:30+0000

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2023-12-24T10:30+0000

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وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، وسقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-هجمات-الجيش-الإسرائيلي-على-غزة-في-تراجع-1084407367.html

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حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى