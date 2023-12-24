https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-هجمات-الجيش-الإسرائيلي-على-غزة-في-تراجع-1084407367.html
إعلام: هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة في تراجع
إعلام: هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة في تراجع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مستوى هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في تراجع. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:59+0000
2023-12-24T09:59+0000
2023-12-24T09:59+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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حركة حماس
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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي أن هجمات الجيش على قطاع غزة بدأت في التراجع خلال الأسبوع الماضي، ليس في الهجمات الجوية فحسب ولكن في القصف المدفعي أيضا.وعزت القناة على موقعها الإلكتروني هذا الأمر إلى "طلب الحكومات الأوروبية تقصير مدة الحرب في غزة، ومحاولة فصل المدنيين عن عمليات القتال الدائرة في القطاع، فضلا عن توسيع قاعدة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للأهالي في غزة"، على حد قول القناة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نائب-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-القضاء-على-حماس-ليس-كافيا-لأهداف-الحرب-على-غزة-1084405931.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
إعلام: هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة في تراجع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مستوى هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في تراجع.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي أن هجمات الجيش على قطاع غزة بدأت في التراجع خلال الأسبوع الماضي، ليس في الهجمات الجوية فحسب ولكن في القصف المدفعي أيضا.
وعزت القناة على موقعها الإلكتروني هذا الأمر إلى "طلب الحكومات الأوروبية تقصير مدة الحرب في غزة، ومحاولة فصل المدنيين عن عمليات القتال الدائرة في القطاع، فضلا عن توسيع قاعدة المساعدات الإنسانية والإغاثية
المقدمة للأهالي في غزة"، على حد قول القناة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وحسب صحيفة
"جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى
في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.