https://sputnikarabic.ae/20231224/الخارجية-الإيرانية-لـسبوتنيك-اتخاذ-فصائل-المقاومة-إجراءات-لمواجهة-المصالح-الإسرائيلية-أمر-طبيعي-1084414559.html

الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": اتخاذ فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية أمر طبيعي

الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": اتخاذ فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية أمر طبيعي

أفاد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن اتخاذ فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية في المنطقة، أمر طبيعي، بعد تزايد نسبة الكراهية... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T13:23+0000

2023-12-24T13:23+0000

2023-12-24T13:23+0000

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طهران - سبوتنيك. قال كنعاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "على الكيان الصهيوني أن يدرك أن الجرائم التي ارتكبها رفعت من نسبة الكراهية العالمية تجاهه، ومن الطبيعي أن تُظهر شعوب العالم كراهيتها تجاه هذه الكيان".وتابع: "كما أنه من الطبيعي أن يكون لدى فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية في المنطقة".وأضاف: "الاتهامات الإسرائيلية لإيران تأتي في إطار أهداف سياسية، وهدف إظهار مظلوميته وحرف الرأي العام عن الجرائم التي يرتكبها في غزة، وهي اتهامات لا تعنينا ولا تمت لنا بصلة".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.كما أعلنت "أنصار الله" منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، واعتبرت أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفًا مشروعًا".وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-خلال-المعارك-في-غزة-ليرتفع-عدد-قتلاه-منذ-مساء-أمس-إلى-14-1084407994.html

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