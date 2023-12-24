https://sputnikarabic.ae/20231224/الصحة-السودانية-تحذر-من-كارثة-إنسانية-تهدد-حياة-مئات-الآلاف-في-ولاية-الجزيرة-1084400415.html
الصحة السودانية تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف في ولاية الجزيرة
الصحة السودانية تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف في ولاية الجزيرة
حذرت وزارة الصحة السودانية، من أن نقل قوات الدعم السريع العمليات العسكرية لولاية الجزيرة التي تعتبر مركزا للإمدادات والخدمات الطبية يُنذر بكارثة صحية قد تودي... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T03:55+0000
2023-12-24T03:55+0000
2023-12-24T03:55+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
وزارة الصحة السودانية
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت الصحة السودانية في بيان، إن "نقل مليشيا الدعم السريع لعمليات الحرب لولاية الجزيرة التي كانت ملاذا للمرضى ومحتاجي العلاج لأكثر من 5 ملايين مواطن وهي مركز للخدمات المتخصصة والإمداد الطبي لكل مواطني السودان في الوسط والجنوب والغرب لأكثر من 25 مليون مواطن يُنذر بكارثة صحية في البلاد، خاصة بعد سحب كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مكاتبها ومنتسبيها من ولاية الجزيرة".وجددت وزارة الصحة السودانية تحذيرها، من أن القتال في ولاية الجزيرة سيتسبب في تفاقم الأوبئة وزيادة انتشارها إلى حد قد تحصد بسببه مئات الآلاف من الأرواح.ودعت الصحة السودانية إلى خروج قوات الدعم السريع من كل المؤسسات الصحية وعدم التعرض لها وإتلافها، وحماية الكوادر الصحية وكوادر الإسعاف وتسهيل حركتهم لنقل المرضى لعلاجهم.وتوغلت قوات الدعم السريع مؤخرا داخل ولاية الجزيرة التي تستضيف آلاف النازحين وتعد مركزا نشطا للخدمات الطبية والإغاثة، في وقت أفادت فيه مصادر صحفية بأن الجيش السوداني يستعد لدخول الولاية واستعادتها تدريجيا.وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا في وقت سابق أكدت فيه استيلاءها علي مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.في المقابل، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها قبل أيام إنها ستجري تحقيقا حول أسباب انسحاب الجيش من مقار الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231222/تقارير-البرهان-وافق-على-لقاء-حميدتي-ولكن-بشروط-1084375676.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, وزارة الصحة السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, وزارة الصحة السودانية
الصحة السودانية تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف في ولاية الجزيرة
حذرت وزارة الصحة السودانية، من أن نقل قوات الدعم السريع العمليات العسكرية لولاية الجزيرة التي تعتبر مركزا للإمدادات والخدمات الطبية يُنذر بكارثة صحية قد تودي بحياة الآلاف.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت الصحة السودانية في بيان، إن "نقل مليشيا الدعم السريع لعمليات الحرب لولاية الجزيرة التي كانت ملاذا للمرضى ومحتاجي العلاج لأكثر من 5 ملايين مواطن
وهي مركز للخدمات المتخصصة والإمداد الطبي لكل مواطني السودان في الوسط والجنوب والغرب لأكثر من 25 مليون مواطن يُنذر بكارثة صحية في البلاد، خاصة بعد سحب كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مكاتبها ومنتسبيها من ولاية الجزيرة".
وأضافت الصحة السودانية، أن "أعداد من سنفقدهم من المرضي ومن الأطفال الأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم، سيكون بالآلاف وسيفوق عدد ما فقدناهم بالقتل والسلاح".
وجددت وزارة الصحة السودانية تحذيرها، من أن القتال في ولاية الجزيرة سيتسبب في تفاقم الأوبئة وزيادة انتشارها إلى حد قد تحصد بسببه مئات الآلاف من الأرواح.
ودعت الصحة السودانية إلى خروج قوات الدعم السريع من كل المؤسسات الصحية وعدم التعرض لها وإتلافها، وحماية الكوادر الصحية وكوادر الإسعاف وتسهيل حركتهم لنقل المرضى لعلاجهم.
وتوغلت قوات الدعم السريع مؤخرا داخل ولاية الجزيرة التي تستضيف آلاف النازحين وتعد مركزا نشطا للخدمات الطبية والإغاثة، في وقت أفادت فيه مصادر صحفية بأن الجيش السوداني يستعد لدخول الولاية واستعادتها تدريجيا.
وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا في وقت سابق أكدت فيه استيلاءها علي مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.
في المقابل، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها قبل أيام إنها ستجري تحقيقا حول أسباب انسحاب الجيش من مقار الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة.