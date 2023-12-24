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https://sputnikarabic.ae/20231224/بايدن-ينفي-طلبه-من-نتنياهو-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084401631.html
بايدن ينفي طلبه من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة
بايدن ينفي طلبه من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏بوقف الأعمال القتالية مع حركة "حماس" الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:35+0000
2023-12-24T06:35+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لم أطلب وقف إطلاق النار... لقد أجريت حديثا طويلا مع نتنياهو اليوم، وهي محادثة خاصة".يأتي نفي بايدن، بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار معدل لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، لكن حركة "حماس" قالت إن هذا الإجراء "خطوة غير كافية".وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجماتها، في المستقبل القريب.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرا".وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن مزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-بايدن-حذر-نتنياهو-من-عواقب-ضرب-حزب-الله-1084396900.html
https://sputnikarabic.ae/20231221/عملية-البحر-الأحمر-تكلف-فريق-بايدن-كثيرا-1084336914.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بايدن ينفي طلبه من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

06:35 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏بوقف الأعمال القتالية مع حركة "حماس" الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي معه، أمس ‏السبت.‏
وقال في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لم أطلب وقف إطلاق النار... لقد أجريت حديثا طويلا مع نتنياهو اليوم، وهي محادثة خاصة".
يأتي نفي بايدن، بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار معدل لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، لكن حركة "حماس" قالت إن هذا الإجراء "خطوة غير كافية".
وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجماتها، في المستقبل القريب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب "حزب الله"
أمس, 18:52 GMT
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرا".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.
واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن مزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
عملية البحر الأحمر تكلف فريق بايدن كثيرا
21 ديسمبر, 14:50 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
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