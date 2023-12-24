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https://sputnikarabic.ae/20231224/دراسة-تنظيف-الأسنان-يحمي-من-مرض-خطير-يصيب-عضوا-مهما-1084406790.html
دراسة: تنظيف الأسنان يحمي من مرض خطير يصيب عضوا مهما
دراسة: تنظيف الأسنان يحمي من مرض خطير يصيب عضوا مهما
أظهر تحليل جديد لأكثر من 2700 مريض أن الحفاظ على نظافة الأسنان يمكن أن يقي الناس من الإصابة بالالتهاب الرئوي في المستشفى، مع وجود عدد أقل من حالات عدوى الرئة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:45+0000
2023-12-24T09:45+0000
مجتمع
علوم
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قاما سيلينا إهرينزيلر ومايكل كلومباس، وهما عالمان في علم الأوبئة، متخصصان في الأمراض المعدية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، بتجميع بيانات من 15 تجربة سريرية، حيث قام الأشخاص إما بتنظيف أسنانهم عدة مرات يوميًا، أو غسل أفواههم بغسول الفم المطهر، أو المسحات، أو المياه المالحة.وسعى إهرينزيلر وكلومباس إلى توضيح ذلك، من خلال تحليل بيانات 2786 مريضًا شاركوا في واحدة من 15 تجربة سريرية، ووجدوا أن معدلات الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى كانت أقل بين المرضى الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لتنظيف الأسنان يوميًا، مرتين أو أكثر يوميًا.قد يكون المرضى المصابون بأمراض خطيرة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى معرضين بشكل خاص للإصابة بالعدوى، ثم يجدون أنفسهم في بيئة تعج بالجراثيم المقاومة للأدوية. وإجمالاً، يصاب ما بين 5 إلى 10 في المئة من مرضى المستشفى بعدوى من نوع ما أثناء إقامتهم.وتبذل المستشفيات قصارى جهدها لمنع انتشار مسببات الأمراض. لكن البحث يشير إلى أن دمج فرشاة الأسنان في رعاية المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي وتشجيع المرضى الآخرين على فعل الشيء نفسه قد يكون وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين صحة الفم وتقليل حالات الالتهاب الرئوي.وأدى تنظيف الأسنان إلى خفض معدلات الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ بين المرضى الذين يتلقون أجهزة دعم التنفس، والذين شكلوا بالمناسبة معظم الأرقام في الدراسات التي تم تحليلها. وكان هذا الانخفاض يعادل حالة واحدة من الالتهاب الرئوي التي تم منعها لكل 12 مريضًا تم وضعهم على التهوية الميكانيكية (تنفس صناعي) وتم تنظيف أسنانهم بالفرشاة.يقول روباك داتا، عالم الأوبئة في مستشفى كلية الطب في جامعة ييل والذي لم يشارك في البحث، إن التحليل يقدم "بيانات مقنعة، تعزز فكرة أن تنظيف الأسنان الروتيني هو عنصر أساسي في الرعاية القياسية للمرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي".وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه لم يتم العثور على أي تأثير ملحوظ بين المرضى في المستشفى الذين لم يتلقوا التهوية الميكانيكية، قد يكون هذا بسبب أن اثنتين فقط من الدراسات الـ 15 في التحليل شملت مرضى غير موصولين بالتنفس الاصطناعي، وبالتالي فإن فائدة تنظيف الأسنان في الحد من الالتهاب الرئوي تظل غير مؤكدة في تلك المجموعة.
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علوم
علوم

دراسة: تنظيف الأسنان يحمي من مرض خطير يصيب عضوا مهما

09:45 GMT 24.12.2023
© Sputnik . unsplash/Diana Polekhinaفتاة تقوم بتنظيف أسنانها بالفرشاة ومعجون الأسنان
فتاة تقوم بتنظيف أسنانها بالفرشاة ومعجون الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . unsplash/Diana Polekhina
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أظهر تحليل جديد لأكثر من 2700 مريض أن الحفاظ على نظافة الأسنان يمكن أن يقي الناس من الإصابة بالالتهاب الرئوي في المستشفى، مع وجود عدد أقل من حالات عدوى الرئة الشائعة المرتبطة بتنظيف الأسنان اليومي.
قاما سيلينا إهرينزيلر ومايكل كلومباس، وهما عالمان في علم الأوبئة، متخصصان في الأمراض المعدية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، بتجميع بيانات من 15 تجربة سريرية، حيث قام الأشخاص إما بتنظيف أسنانهم عدة مرات يوميًا، أو غسل أفواههم بغسول الفم المطهر، أو المسحات، أو المياه المالحة.

في حين أن منطق نظافة الفم الجيدة يبدو واضحًا جدًا، فإن تنظيف الفم يمكن أن يمنع البكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى من التسلل إلى الحلق لتسبب التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي، إلا أن الأدلة حتى الآن متضاربة بعض الشيء، خاصة بالنسبة للمرضى في المستشفى الذين لا يمكنهم تنظيف أسنانهم دون مساعدة.

وسعى إهرينزيلر وكلومباس إلى توضيح ذلك، من خلال تحليل بيانات 2786 مريضًا شاركوا في واحدة من 15 تجربة سريرية، ووجدوا أن معدلات الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى كانت أقل بين المرضى الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لتنظيف الأسنان يوميًا، مرتين أو أكثر يوميًا.
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الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى هو عدوى رئوية شائعة ولكنها مميتة، ويمكن أن تجعل المرضى بالفعل أكثر مرضًا. ومن الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم، تتراوح نسبة حدوثه من 1 في 50 إلى 1 في 200 دخول إلى المستشفى.

قد يكون المرضى المصابون بأمراض خطيرة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى معرضين بشكل خاص للإصابة بالعدوى، ثم يجدون أنفسهم في بيئة تعج بالجراثيم المقاومة للأدوية. وإجمالاً، يصاب ما بين 5 إلى 10 في المئة من مرضى المستشفى بعدوى من نوع ما أثناء إقامتهم.
وتبذل المستشفيات قصارى جهدها لمنع انتشار مسببات الأمراض. لكن البحث يشير إلى أن دمج فرشاة الأسنان في رعاية المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي وتشجيع المرضى الآخرين على فعل الشيء نفسه قد يكون وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين صحة الفم وتقليل حالات الالتهاب الرئوي.

يقول كلومباس: "من النادر في عالم الطب الوقائي للمستشفيات أن تجد شيئًا كهذا فعالًا ورخيصًا، بدلاً من استخدام جهاز أو دواء جديد، تشير دراستنا إلى أن شيئًا بسيطًا مثل تنظيف الأسنان يمكن أن يحدث فرقًا كبيرا".

وأدى تنظيف الأسنان إلى خفض معدلات الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ بين المرضى الذين يتلقون أجهزة دعم التنفس، والذين شكلوا بالمناسبة معظم الأرقام في الدراسات التي تم تحليلها. وكان هذا الانخفاض يعادل حالة واحدة من الالتهاب الرئوي التي تم منعها لكل 12 مريضًا تم وضعهم على التهوية الميكانيكية (تنفس صناعي) وتم تنظيف أسنانهم بالفرشاة.
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وقال كلومباس: "تؤكد نتائج دراستنا على أهمية تنفيذ روتين صحة الفم الذي يشمل تنظيف الأسنان للمرضى في المستشفى، وخاصة أولئك الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية والذين قد يحتاجون إلى مساعدة من موظفي الرعاية".

يقول روباك داتا، عالم الأوبئة في مستشفى كلية الطب في جامعة ييل والذي لم يشارك في البحث، إن التحليل يقدم "بيانات مقنعة، تعزز فكرة أن تنظيف الأسنان الروتيني هو عنصر أساسي في الرعاية القياسية للمرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي".
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه لم يتم العثور على أي تأثير ملحوظ بين المرضى في المستشفى الذين لم يتلقوا التهوية الميكانيكية، قد يكون هذا بسبب أن اثنتين فقط من الدراسات الـ 15 في التحليل شملت مرضى غير موصولين بالتنفس الاصطناعي، وبالتالي فإن فائدة تنظيف الأسنان في الحد من الالتهاب الرئوي تظل غير مؤكدة في تلك المجموعة.
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