https://sputnikarabic.ae/20231224/رئيسة-وزراء-صربيا-تشكر-الاستخبارات-الروسية-على-مشاركتها-معلومات-حول-أعمال-الشغب-في-البلاد-1084429420.html

رئيسة وزراء صربيا تشكر الاستخبارات الروسية على مشاركتها معلومات حول أعمال الشغب في البلاد

رئيسة وزراء صربيا تشكر الاستخبارات الروسية على مشاركتها معلومات حول أعمال الشغب في البلاد

شكرت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، أجهزة الاستخبارات الروسية على المعلومات التي قدمتها حول أعمال الشغب التي جرت في صربيا. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T23:58+0000

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بلغراد - سبوتنيك. وقالت برنابيتش في تصريحات نقلتها قناة "بينك" المحلية: "ليس بوسعي سوى توجيه الشكر (للاستخبارات الروسية). ربما لن يلقى هذا استحسان الغرب، لكني أشعر حقا وخاصة الليلة بأنه من المهم النهوض للدفاع عن صربيا وتوجيه الشكر للأشخاص في أجهزة الاستخبارات الروسية الذين جمعوا كل تلك المعلومات وشاركوها معنا ومع الآخرين".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 متظاهرا خلال أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد. وقال فوتشيتش: "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة والعديد من المصابين بجروح طفيفة. لقد رُشقوا بالحجارة التي يمكن أن تقتل شخصا حقا".ونفذ أنصار تكتل المعارضة "صربيا ضد العنف" الذين رفضوا نتائج الانتخابات التي جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعمال شغب وحاولوا اقتحام عددا من المباني الحكومية في بلغراد، وقاموا بتحطيم زجاج مبنى البرلمان ورميه بالحجارة، ما حدا بالشرطة الصربية إلى التدخل لتفريق المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20231224/الرئيس-الصربي-إصابة-شرطيين-بجروح-خطيرة-واعتقال-أكثر-من-35-من-مثيري-الشغب-في-بلغراد-1084429239.html

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