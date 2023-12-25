https://sputnikarabic.ae/20231225/أفضل-10-أطعمة-صحية-كاملة-الدسم-لخسارة-الوزن-1084444418.html

أفضل 10 أطعمة صحية كاملة الدسم لخسارة الوزن

أفضل 10 أطعمة صحية كاملة الدسم لخسارة الوزن

إذا كان فقدان الوزن هو هدفك، فإن مصطلح "كامل الدسم" قد يثير دهشتك. غالبًا ما ترتبط الأطعمة الكاملة الدسم بالمتعة، ولكن ماذا لو قلنا لك أن تناول بعض الأطعمة... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T13:03+0000

2023-12-25T13:03+0000

2023-12-25T13:17+0000

مجتمع

معلومات

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أعلنت كاثرين جيرفاسيو، وهي اختصاصية تغذية ومدربة تغذية عن أفضل 10 أنواع من الأطعمة الكاملة الدسم لفقدان الوزن والتي ترضي ذوقك.الأفوكادووتقول جيرفاسيو: "الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية، التي تساعد في الشعور بالامتلاء والرضا بعد الوجبات، وتشير الأدلة إلى أن هذا النوع من الدهون يمكن أن يسهم في زيادة معدل الأيض، وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن".المكسراتتوفر المكسرات المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف والدهون الصحية، توازنًا غذائيًا مثاليًا يجعلك تشعر بالشبع والنشاط.زيت الزيتونالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة تجعله خيارًا صحيًا للقلب ولفقدان الوزن.السمكهذه الأسماك الدهنية مليئة أيضًا بالبروتين، وهو من المغذيات الكبيرة التي يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.الشوكولاتة الداكنة (70%-80% كاكاو)أظهرت الدراسات أن الشوكولاتة يمكن أن تكون جزءًا من رحلة فقدان الوزن، ولكن ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو تصل إلى 70 بالمئة أو أكثر، النسبة الأعلى تعني أنها تحتوي على كمية أقل من السكر ودهون صحية أكثر.الأجبانفي حين أن الاعتدال هو المفتاح، فإن دمج الجبن في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر مصدرًا جيدًا للدهون والبروتين والمواد المغذية الأساسية مثل الكالسيوم، مثل بعض أنواع الجبن الممتازة كـ"الفيتا" أو جبن الماعز أو "الموزاريلا".البذورتقول جيرفاسيو: "محتوى الدهون والألياف في البذور يسهم في الشعور بالامتلاء وتقليل فرص الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والألياف، على وجه الخصوص، تبطئ عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الكربوهيدرات. وهذا يؤدي إلى إطلاق تدريجي للغلوكوز في مجرى الدم، ما يمنع الارتفاع السريع والانهيار في مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على الجوع والرغبة الشديدة".البيضالبيض المسلوق أو المخفوق هو طعام غني بالبروتين وكامل الدسم ويمكن أن يوفر بداية مرضية ليومك مع دعم فقدان الوزن على المدى الطويل.الجرانولايمكن أن تكون الجرانولا المعبأة بالمكسرات والبذور والفواكه المجففة في بعض الأحيان إضافة مقرمشة ومرضية إلى الزبادي أو الاستمتاع بها مع الحليب. ومع ذلك، احذر من السكريات المضافة، واختر منتج جرانولا العالي الجودة للحصول على علاج صحي كامل الدسم.الزباديوبحسب مجلة "eatthis"، فإن الزبادي الكاملة الدسم توفر البروبيوتيك والكالسيوم والبروتين، ما يجعلها خيارًا مغذيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن. قم بدمجها مع الفواكه أو الجرانولا للحصول على وجبة خفيفة لذيذة ومشبعة تتماشى مع أهدافك في إنقاص الوزن.تقول جيرفاسيو: "الزبادي توفر البروتين والبروبيوتيكن،إذ قد تساعد البروبيوتيك في حساسية الأنسولين لمستويات السكر في الدم العادية، وهذا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن".

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