https://sputnikarabic.ae/20231225/الجيش-العراقي-إصابات-إثر-استهداف-طائرة-مسيرة-مفخخة-لمحيط-مطار-أربيل-المدني-1084460405.html

الجيش العراقي: إصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني

الجيش العراقي: إصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي يحيى رسول، وقوع إصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني شمالي البلاد. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T21:15+0000

2023-12-25T21:15+0000

2023-12-25T21:15+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064627019_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c6bf76822e3c721e0123c4fc35227b5.jpg

بغداد – سبوتنيك. وقال يحيى رسول، في بيان اليوم الاثنين، إن "الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة".وأضاف أنه "في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل اليوم، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني".وأكد أن "الحادث أدى إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".وتابع: "مثل هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أنّ القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن " القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق إلى هجمات بشكل شبه يومية من "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231107/كردستان-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-تضم-قوات-أمريكية-في-أربيل-بـ3-طائرات-مسيرة-1082895868.html

https://sputnikarabic.ae/20231123/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-في-مطار-أربيل-بطائرة-مسيرة-1083399561.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية