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https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-إيران-تزيد-إنتاجها-من-اليورانيوم-المخصب-لمستوى-قريب-من-صنع-قنبلة-نووية-1084476290.html
إعلام: إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب لمستوى قريب من صنع قنبلة نووية
إعلام: إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب لمستوى قريب من صنع قنبلة نووية
أفادت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكنت من عكس التباطؤ المستمر منذ أشهر في معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، القريبة من المستوى... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T16:18+0000
2023-12-26T16:18+0000
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وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، جاء ذلك حسبما نقلت وسائل الإعلام الغربية عن تقرير مزعوم للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء إن إيران "زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب".وأضاف البيان أن إيران تقوم بالتخصيب إلى ما يصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% تقريبًا من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، في مجمع نطنز وفي محطة فوردو.وأوضح أنه منذ التباطؤ، قامت هذه المنشآت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% بمعدل حوالي 3 كغ شهريا.ووفقا للبيان، فإنه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ارتفع معدل إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 في هاتين المنشأتين مجتمعتين إلى حوالي 9 كيلوغرامات شهريا".ولم تعلق الوكالة النووية الإيرانية على هذه الأخبار حتى الآن.وكانت إيران قد نفت الشهر الماضي، الادعاءات الغربية بشأن قيامها بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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https://sputnikarabic.ae/20230906/أمريكا-تخصيب-اليورانيوم-في-إيران-تجاوز-الأغراض-السلمية-1080755362.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب لمستوى قريب من صنع قنبلة نووية

16:18 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetskyعربات تنقل اليورانيوم
عربات تنقل اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أفادت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكنت من عكس التباطؤ المستمر منذ أشهر في معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة.
وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، جاء ذلك حسبما نقلت وسائل الإعلام الغربية عن تقرير مزعوم للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء إن إيران "زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب".
وأضاف البيان أن إيران تقوم بالتخصيب إلى ما يصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% تقريبًا من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، في مجمع نطنز وفي محطة فوردو.
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وأوضح أنه منذ التباطؤ، قامت هذه المنشآت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% بمعدل حوالي 3 كغ شهريا.
ووفقا للبيان، فإنه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ارتفع معدل إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 في هاتين المنشأتين مجتمعتين إلى حوالي 9 كيلوغرامات شهريا".
ووفقاً للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن حوالي 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي لا يمكن استبعاد صنع قنبلة نووية بها.
ولم تعلق الوكالة النووية الإيرانية على هذه الأخبار حتى الآن.
وكانت إيران قد نفت الشهر الماضي، الادعاءات الغربية بشأن قيامها بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%.
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وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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