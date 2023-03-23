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https://sputnikarabic.ae/20230323/تقارير-إسرائيل-قد-تهاجم-إيران-إذا-تجاوز-مستوى-تخصيب-اليورانيوم-60٪-1075053923.html
تقارير: إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60٪
تقارير: إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60٪
قال مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تشن ضربة عسكرية على إيران إذا تجاوزت طهران... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T01:47+0000
2023-03-23T01:47+0000
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موسكو- سبوتنيك. وحسبما أفادت بوابة أكسيوس الإخبارية نقلا عن المسؤول أن إسرائيل لا تريد تعيين تخصيب بنسبة 90٪ على أنه "خط أحمر" لأن إيران من المحتمل أن تبدأ في تخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.ونقلت البوابة عن المسؤول قوله إن "الإيرانيين استوعبوا موقفنا بالكامل وهم يعرفون ما هو خطنا [الأحمر]".وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإسراع في تسليم طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ KC-46 وطائرة النقل العسكرية الاستراتيجية، التي اشترتها تل أبيب العام الماضي، استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة ضد إيران.وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد استلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024. وأضاف المسؤولون أن أوستن أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الصعب على واشنطن تسريع التسليم بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية.وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الترويكا-الأوروبية-قلقون-بشأن-معدلات-تخصيب-اليورانيوم-في-إيران-1074477614.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-تسييس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشوه-مهنيتها-وهدفنا-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-1073821282.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم

تقارير: إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60٪

01:47 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / Jack Guez / مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-15" (صورة ارشيفية)
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / Jack Guez /
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قال مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تشن ضربة عسكرية على إيران إذا تجاوزت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪.
موسكو- سبوتنيك. وحسبما أفادت بوابة أكسيوس الإخبارية نقلا عن المسؤول أن إسرائيل لا تريد تعيين تخصيب بنسبة 90٪ على أنه "خط أحمر" لأن إيران من المحتمل أن تبدأ في تخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.
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ونقلت البوابة عن المسؤول قوله إن "الإيرانيين استوعبوا موقفنا بالكامل وهم يعرفون ما هو خطنا [الأحمر]".
وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإسراع في تسليم طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ KC-46 وطائرة النقل العسكرية الاستراتيجية، التي اشترتها تل أبيب العام الماضي، استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة ضد إيران.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد استلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024. وأضاف المسؤولون أن أوستن أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الصعب على واشنطن تسريع التسليم بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
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وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
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