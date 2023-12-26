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https://sputnikarabic.ae/20231226/الكويت-تعلن-العثور-على-جثتين-لأحد-مواطنيها-وسعودي-بعد-اختفائهما-في-العراق-1084474311.html
الكويت تعلن العثور على جثتين لأحد مواطنيها وسعودي بعد اختفائهما في العراق
الكويت تعلن العثور على جثتين لأحد مواطنيها وسعودي بعد اختفائهما في العراق
أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية ‏أبلغته عن عثورها على جثتين، تعودان إلى مواطن كويتي وآخر... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T14:59+0000
2023-12-26T14:59+0000
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وأكد أن الوزارة "تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وتابع أن "التنسيق مع حكومة جمهورية العراق جار في الوقت الحالي، لمعرفة ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات الجارية".ولفت إلى أنه "أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأشاد بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية، من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة".وأعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصبح، عن ألمه وحزنه بنبأ العثور على جثتي المواطن الكويتي والآخر السعودي، واصفًا الخبر بـ"المفزع"، و"عبّر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب"، بحسب البيان الكويتي.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، بحثا في اتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين.وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".
https://sputnikarabic.ae/20231226/وزيرا-خارجية-العراق-والكويت-يبحثان-ملابسات-اختطاف-صياد-كويتي-في-محافظة-الأنبار-1084461235.html
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الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت تعلن العثور على جثتين لأحد مواطنيها وسعودي بعد اختفائهما في العراق

14:59 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
مدينة الكويت، الكويت
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية ‏أبلغته عن عثورها على جثتين، تعودان إلى مواطن كويتي وآخر سعودي، اللذين كانا اختفيا في محافظة ‏الأنبار العراقية.‏
وأكد أن الوزارة "تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتابع أن "التنسيق مع حكومة جمهورية العراق جار في الوقت الحالي، لمعرفة ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات الجارية".
ولفت إلى أنه "أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأشاد بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية، من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة".
وأعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصبح، عن ألمه وحزنه بنبأ العثور على جثتي المواطن الكويتي والآخر السعودي، واصفًا الخبر بـ"المفزع"، و"عبّر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب"، بحسب البيان الكويتي.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في محافظة الأنبار
00:45 GMT
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، بحثا في اتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين.
وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".
وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".
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