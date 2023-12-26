تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.
وحسب بيان البيت الأبيض، ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، والسماح لهم بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال".
كما اتفق الجانبان على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:09 GMT 26.12.2023
08:45 GMT 26.12.2023
حزب الله: استهدفنا موقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة
08:38 GMT 26.12.2023
08:37 GMT 26.12.2023
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوبي الخليل
08:37 GMT 26.12.2023
حركة المقاومة الإسلامية - حماس
"قرار وزير خارجية حكومة الاحتلال الفاشية بإلغاء إقامة أحد موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورفض منح التأشيرة لآخر، هو تعبير عن حالة الغطرسة التي تتم بغطاء من الإدارة الأمريكية، لفرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة على العالم، والتي دحضتها تقارير وتحقيقات صحفية عالمية، ونفت وقوعها".
"ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكلٍ خاص إلى الوقوف أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الحكومة الصهيونية التي ترى نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة".
08:21 GMT 26.12.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد: لو وقعت أحداث السابع من أكتوبر خلال فترة حكمي فكنت سأستقيل في نفس اليوم
08:13 GMT 26.12.2023
وزارة الصحة: استشهاد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في الفوار جنوب الخليل، وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية
08:11 GMT 26.12.2023
08:01 GMT 26.12.2023
وكالة الأنباء الفللسطينية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل
07:59 GMT 26.12.2023
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
07:58 GMT 26.12.2023
وكالة الأنباء اللبنانية: قصف مدفعي للعدو يستهدف أطراف بلدة عيترون جنوبي البلاد