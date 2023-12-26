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https://sputnikarabic.ae/20231226/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-نتنياهو-يقول-إن-الحرب-في-غزة-ليست-قريبة-من-النهاية-صور-وفيديو-1084460772.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T09:09+0000
2023-12-26T09:09+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو

09:09 GMT 26.12.2023
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.
وحسب بيان البيت الأبيض، ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، والسماح لهم بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال".
كما اتفق الجانبان على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين.
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"قرار وزير خارجية حكومة الاحتلال الفاشية بإلغاء إقامة أحد موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورفض منح التأشيرة لآخر، هو تعبير عن حالة الغطرسة التي تتم بغطاء من الإدارة الأمريكية، لفرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة على العالم، والتي دحضتها تقارير وتحقيقات صحفية عالمية، ونفت وقوعها".

"ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكلٍ خاص إلى الوقوف أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الحكومة الصهيونية التي ترى نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة".

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07:25 GMT 26.12.2023

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