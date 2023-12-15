https://sputnikarabic.ae/20231215/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-1084160478.html

الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية أخرى أطلقتها قوات كييف مساء الجمعة فوق شبه جزيرة القرم الروسية، ليصل بذلك... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T23:44+0000

2023-12-15T23:44+0000

2023-12-15T23:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية القرم الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية بيان، انه " في الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر 2023 في الفترة من الساعة 23.00 إلى الساعة 23.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم"، وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 6 مسيرات أوكرانية أخرى".يذكر أنه في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 26 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.وأوضحت الدفاع في البيان: "اليوم، في الفترة من 20.30 إلى 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في أراضي جمهورية القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 26 طائرة أوكرانية دون طيار فوق شبه جزيرة القرم".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ "توشكا-يو" التكتيكي، وصاروخين من طراز "إس-200" الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 119 طائرة من دون طيار.

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