https://sputnikarabic.ae/20231226/عبد-اللهيان-تعليقا-على-اغتيال-قائد-عسكري-إيراني-في-سوريا-على-إسرائيل-أن-تنتظر-العد-التنازلي-الصعب-1084462800.html

عبد اللهيان تعليقا على اغتيال قائد عسكري إيراني في سوريا: على إسرائيل أن تنتظر العد التنازلي الصعب

عبد اللهيان تعليقا على اغتيال قائد عسكري إيراني في سوريا: على إسرائيل أن تنتظر العد التنازلي الصعب

قدم وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، تعازيه بعد "اغتيال العميد رضي موسوي، الذي كان من كبار المستشارين العسكريين للحرس الثوري في سوريا". 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T06:27+0000

2023-12-26T06:27+0000

2023-12-26T06:27+0000

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وقال عبد اللهيان، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "هذا الشهيد العظيم قد جاهد ببسالة ولسنوات عديدة جنبا إلى جنب مع القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني للحفاظ على أمن إيران والمنطقة وضد الإرهاب"، مضيفا أن "على تل أبيب أن تنتظر العد العكسي القاسي".وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني".وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن "الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي"، مشيرا إلى أن موسوي، كان رفيق درب قاسم سليماني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء اليوم الاثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق. وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231225/مسؤول-إسرائيلي-الجيش-يستعد-لرد-إيراني-من-الشمال-بعد-مقتل-قيادي-بالحرس-الثوري-في-سوريا-1084455956.html

https://sputnikarabic.ae/20231225/إيران-بشأن-اغتيال-إسرائيل-لأحد-مستشاريها-في-سوريا-نحتفظ-بحق-الرد-في-الزمان-والمكان-الملائمين-1084459669.html

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