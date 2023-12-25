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https://sputnikarabic.ae/20231225/الرئيس-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بدفع-الثمن-غاليا-بعد-اغتيال-مستشار-الحرس-الثوري-في-سوريا-1084457280.html
الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا
الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا
صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، مساء اليوم الاثنين، أن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني". 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T18:16+0000
2023-12-25T18:16+0000
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وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن "الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي"، مشيرا إلى أن موسوي كان رفيق درب قاسم سليماني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء اليوم الإثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق، وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب بناء في إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".يشار إلى أن رضي موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مسؤول-إسرائيلي-الجيش-يستعد-لرد-إيراني-من-الشمال-بعد-مقتل-قيادي-بالحرس-الثوري-في-سوريا-1084455956.html
https://sputnikarabic.ae/20231223/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-أمريكا-وحلفاءها-بإغلاق-البحر-المتوسط-وممرات-مائية-أخرى-1084387229.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إبراهيم رئيسي, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إبراهيم رئيسي, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا

18:16 GMT 25.12.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، مساء اليوم الاثنين، أن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني".
وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن "الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي"، مشيرا إلى أن موسوي كان رفيق درب قاسم سليماني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء اليوم الإثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.
وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق، وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب بناء في إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.
في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".
يشار إلى أن رضي موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
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