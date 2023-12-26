https://sputnikarabic.ae/20231226/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يدعو-للانتقام-من-كوريا-الشمالية-في-حالة-حدوث-استفزاز-آخر-منها-1084467750.html

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للانتقام من كوريا الشمالية في حالة حدوث استفزاز آخر منها

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للانتقام من كوريا الشمالية في حالة حدوث استفزاز آخر منها

أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، اليوم الثلاثاء، تعليماته لمسؤولي البحرية "بدفن ‏البحارة الكوريين الشماليين بلا رحمة في البحر"، في حالة حدوث... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T10:32+0000

2023-12-26T10:32+0000

2023-12-26T10:32+0000

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وأدلى سيك بهذا التصريح أثناء تفقده الفرقاطة الجديدة من طراز "تشيونان" ، التي يبلغ وزنها 2800 طن، وتم نشرها للعمليات في مقر الأسطول الثاني للبحرية في بيونغتايك، على بعد 60 كيلومترا جنوب سيئول، يوم السبت الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وطلب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية من مسؤولي البحرية والبحارة "دفن (العدو) في البحر دون رحمة إذا قام العدو باستفزاز آخر"، بعد أن أشاد بضحايا 46 بحارا في النصب التذكاري في مقر الأسطول الثاني للبحرية.وفي عام 2010، اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بنسف سفينتها الحربية "تشيونان"، التي تزن 1200 طن، بالقرب من خط الحد الشمالي الغربي، وهي الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، مما أسفر عن مقتل 46 بحارا كوريا جنوبيا.وخلص تحقيق متعدد الجنسيات بقيادة سيئول، إلى أن كوريا الشمالية أطلقت طوربيد تجاه السفينة "تشيونان"، إلا أن كوريا الشمالية نفت تورطها في الحادث.وسفبنة "تشيونان" الجديدة، التي تفقدها وزير دفاع كوريا الجنوبية، هي السفينة الحربية السابعة التي يتم إنتاجها كجزء من خطط كوريا الجنوبية لشراء 8 فرقاطات جديدة مصممة لتحل محل أسطولها القديم، المكون من فرقاطات يبلغ وزنها 1500 طن، وطرادات تزن 1000 طن.وتحتوي الفرقاطة التي يبلغ طولها 122 مترا على سطح طائرات هليكوبتر، وهي مجهزة بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض، وطوربيدات مضادة للغواصات، بالإضافة إلى أنظمة السونار المثبتة على الهيكل والمقطورة، لرصد غواصات العدو بشكل أفضل.

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