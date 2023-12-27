https://sputnikarabic.ae/20231227/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-18-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-تم-اعتراض-8-منها-1084492138.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 8 منها
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 8 منها
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T10:25+0000
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.وأضافت الوسائل أن صافرات الإنذار دوّت في تلك المناطق بسبب إطلاق صواريخ من لبنان.وكان مراسل "سبوتنيك" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.وأضاف مراسلنا أن "حزب الله" في المقابل يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231226/قصف-إسرائيلي-عنيف-يستهدف-القرى-والبلدات-الحدودية-جنوبي-لبنان-1084478764.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 8 منها
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.
وأضافت الوسائل أن صافرات الإنذار دوّت في تلك المناطق بسبب إطلاق صواريخ من لبنان.
وكان مراسل "سبوتنيك
" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.
وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.
وأضاف مراسلنا أن "حزب الله" في المقابل يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.
فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار
بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية
، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.