https://sputnikarabic.ae/20231227/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-تعرض-مبنى-في-جنوب-الجولان-لأضرار-جراء-استهدافه-بطائرة-مسيرة-انتحارية-1084511993.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرض مبنى في جنوب الجولان لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية
الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرض مبنى في جنوب الجولان لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية
أكد الجيش الإسرائيلي، تعرض مبنى في جنوب هضبة الجولان المحتلة لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T23:32+0000
2023-12-27T23:32+0000
2023-12-27T23:32+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار سوريا اليوم
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القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة مفخخة انطلقت من سوريا سقطت في جنوب الجولان وأصابت مبنى دون وقوع إصابات.في سياق متصل، تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الهجوم على المبنى وقالت في بيان مقتضب إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة".وتستهدف جماعات مسلحة في كل من سوريا والعراق ولبنان مواقع حدودية إسرائيلية ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-سوريا-على-الجولان-ودوي-صافرات-الإنذار-في-الهضبة-1084313756.html
غزة
قطاع غزة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار سوريا اليوم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار سوريا اليوم
الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرض مبنى في جنوب الجولان لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية
أكد الجيش الإسرائيلي، تعرض مبنى في جنوب هضبة الجولان المحتلة لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة مفخخة انطلقت من سوريا سقطت في جنوب الجولان وأصابت مبنى دون وقوع إصابات.
في سياق متصل، تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق
" الهجوم على المبنى وقالت في بيان مقتضب إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة".
وتستهدف جماعات مسلحة في كل من سوريا والعراق ولبنان مواقع حدودية إسرائيلية ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.