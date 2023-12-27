تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني:

- إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل

- رئيس الوزراء الفلسطيني: لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة والقتل اليومي هو من باب الفشل

- إسرائيل اليوم في الحضيض والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلوا منها ويتنصلوا من دعمها

- إسرائيل تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي وستفشل مرة أخرى

- الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين

- أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر الخمسة المؤدية إلى قطاع غزة

- نرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة