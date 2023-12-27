تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو

الجيش الإسرائيلي: إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ خيمة لقوة خاصة في جيش العدو جنوب موقع الضهيرة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
حزب الله: استهدفنا موقع حدب البستان الإسرائيلي بالأسلحة المناسب
رئيس البرلمان العربي:
- ندعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لتوفير احتياجات أهل غزة
- حملات المقاطعة هي سلاح قوي نتمنى أن يستمر من الشعب العربي
- نتواصل مع كافة المؤسسات الدولية ذات التأثير من أجل نصرة الحق في فلسطين
يديعوت أحرونوت: نتنياهو ووزير دفاعه يؤجلان الانتقال إلى المرحلة الثالثة من حرب غزة لأسبابهما الخاصة على الرغم من وجود توافق على القيام بذلك
وكالة الأنباء اللبنانية: تجدد القصف المدفعي المعادي على وادي حامول في الناقورة جنوبي البلاد
رئيس الوزراء الفلسطيني:
- إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل
- رئيس الوزراء الفلسطيني: لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة والقتل اليومي هو من باب الفشل
- إسرائيل اليوم في الحضيض والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلوا منها ويتنصلوا من دعمها
- إسرائيل تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي وستفشل مرة أخرى
- الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين
- أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر الخمسة المؤدية إلى قطاع غزة
- نرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة
كشفت تقارير غربية عن وجود العديد من المستودعات الخاضعة لحراسة مشددة تحتوي على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأمريكية فى مكان سري ما في إسرائيل.
ويبدو أن إسرائيل تتلقى الآن ذخائر من المخزون بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، إلا أن الشفافية ضئيلة فيما يتعلق بعمليات النقل من الترسانة
مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين شمالي غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب على القطاع إلى 494
حزب الله اللبناني يعلن استهداف نقطة تموضع مستحدثة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 18 صاروخا من لبنان على رأس الناقورة تم اعتراض 8 منها
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جنوبي لبنان في تبادل للقصف مع القوات الإسرائيلية
سرايا القدس: قصفنا ناحل عوز في غلاف غزة بصواريخ 107 وقذائف الهاون
حركة حماس:
- إن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه
- ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة "طوفان الأقصى" حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك