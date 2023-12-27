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https://sputnikarabic.ae/20231227/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حماس-ترفض-المبادرة-المصرية-للتهدئة-صور-وفيديو-1084483094.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T12:39+0000
2023-12-27T12:39+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو

12:39 GMT 27.12.2023
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قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير.
وأكد مشهور في حديث خاص لـ"راديو سبوتنيك" على بقاء الحركة على موقفها حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وشدد على رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية" لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي". حسب قوله.
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12:39 GMT 27.12.2023
جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
"حماس" تنفي تصريحات متحدث الحرس الثوري الإيراني المتعلقة بـ"طوفان الأقصى" والانتقام لسليماني
12:12 GMT
11:16 GMT 27.12.2023
11:15 GMT 27.12.2023

الجيش الإسرائيلي: إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة

11:07 GMT 27.12.2023

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ خيمة لقوة خاصة في جيش العدو جنوب موقع الضهيرة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

حزب الله: استهدفنا موقع حدب البستان الإسرائيلي بالأسلحة المناسب

10:38 GMT 27.12.2023
10:17 GMT 27.12.2023

رئيس البرلمان العربي:

- ندعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لتوفير احتياجات أهل غزة

- حملات المقاطعة هي سلاح قوي نتمنى أن يستمر من الشعب العربي

- نتواصل مع كافة المؤسسات الدولية ذات التأثير من أجل نصرة الحق في فلسطين

10:12 GMT 27.12.2023

يديعوت أحرونوت: نتنياهو ووزير دفاعه يؤجلان الانتقال إلى المرحلة الثالثة من حرب غزة لأسبابهما الخاصة على الرغم من وجود توافق على القيام بذلك

10:11 GMT 27.12.2023

وكالة الأنباء اللبنانية: تجدد القصف المدفعي المعادي على وادي حامول في الناقورة جنوبي البلاد

09:56 GMT 27.12.2023

رئيس الوزراء الفلسطيني:

- إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل

- رئيس الوزراء الفلسطيني: لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة والقتل اليومي هو من باب الفشل

- إسرائيل اليوم في الحضيض والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلوا منها ويتنصلوا من دعمها

- إسرائيل تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي وستفشل مرة أخرى

- الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين

- أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر الخمسة المؤدية إلى قطاع غزة

- نرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة

09:48 GMT 27.12.2023
09:26 GMT 27.12.2023

كشفت تقارير غربية عن وجود العديد من المستودعات الخاضعة لحراسة مشددة تحتوي على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأمريكية فى مكان سري ما في إسرائيل.

ويبدو أن إسرائيل تتلقى الآن ذخائر من المخزون بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، إلا أن الشفافية ضئيلة فيما يتعلق بعمليات النقل من الترسانة

09:01 GMT 27.12.2023

مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين شمالي غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب على القطاع إلى 494

08:59 GMT 27.12.2023

حزب الله اللبناني يعلن استهداف نقطة تموضع مستحدثة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري

08:58 GMT 27.12.2023
08:56 GMT 27.12.2023

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية

08:41 GMT 27.12.2023
08:29 GMT 27.12.2023

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 18 صاروخا من لبنان على رأس الناقورة تم اعتراض 8 منها

08:25 GMT 27.12.2023

حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جنوبي لبنان في تبادل للقصف مع القوات الإسرائيلية

08:02 GMT 27.12.2023

سرايا القدس: قصفنا ناحل عوز في غلاف غزة بصواريخ 107 وقذائف الهاون

08:01 GMT 27.12.2023

حركة حماس:

- إن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه

- ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة "طوفان الأقصى" حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك

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Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
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