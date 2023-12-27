عربي
إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني
https://sputnikarabic.ae/20231227/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-أنه-اغتال-ضباطا-كبارا-في-إسرائيل-لكنها-لا-تسمح-بالنشر-1084499270.html
الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه اغتال ضباطا كبارا في إسرائيل "لكنها لا تسمح بالنشر"
الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه اغتال ضباطا كبارا في إسرائيل "لكنها لا تسمح بالنشر"
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن بلاده نفذت عمليات انتقامية ضد إسرائيل، لكن هناك تعتيما إسرائيليا على الخسائر. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T14:04+0000
2023-12-27T14:04+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
وحسب وكالة "مهر"، أضاف شريف، حول كيفية الرد على مقتل العميد رضي موسوي، في سوريا: "مواجهتنا للكيان الصهيوني عملية مستمرة ولا تقف عند لحظة واحدة أو معينة".وتابع: "إذا اغتلنا اليوم ضابطا إسرائيليا كبيرا، وهو ما حدث في عمليات انتقامية سابقة، فلن يسمحوا بنشر خبر مثل هذا في وسائل الإعلام".واعتبر شريف أن عملية "طوفان الأقصى" واحدة من أعمال الثأر التي نفذها ما سماه "محور المقاومة" انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" الفريق قاسم سليماني، مؤكدا أن "قتلى إسرائيل من القادة بلغ أكثر من 200 قائد"، حسب قوله.وأكد العميد شريف أن "الحرس الثوري بحكم إمكانياته وقدراته سوف ينتقم ولن يوفر ذريعة للعدو".وكانت إيران، قد أعلنت العام الماضي، أنها اعتقلت عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، متورطين في اغتيال عدد من علمائها النوويين، في حين نفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.جاء رد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنًا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.والاثنين الماضي، أعلنت طهران، مقتل القيادي العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، بعد استهداف منزله بثلاثة صواريخ إسرائيلية، وبعدما دمر المبنى وجد جثمانه بين الركام.وهددت إيران إسرائيل بالرد، مؤكدة أن "على تل أبيب أن تنتظر العد التنازلي الصعب".
https://sputnikarabic.ae/20231227/رفيق-درب-قاسم-سليماني-من-هو-رضي-موسوي-الذي-قتل-في-سوريا-وكيف-سترد-إيران؟-1084495649.html
https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يلمح-إلى-مسؤولية-بلاده-في-اغتيال-مستشار-الحرس-الثوري-في-سوريا-1084480643.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه اغتال ضباطا كبارا في إسرائيل "لكنها لا تسمح بالنشر"

14:04 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن بلاده نفذت عمليات انتقامية ضد إسرائيل، لكن هناك تعتيما إسرائيليا على الخسائر.
وحسب وكالة "مهر"، أضاف شريف، حول كيفية الرد على مقتل العميد رضي موسوي، في سوريا: "مواجهتنا للكيان الصهيوني عملية مستمرة ولا تقف عند لحظة واحدة أو معينة".

وأوضح، بالقول: "نحن انتقمنا لاغتيال علمائنا النوويين، ولكن بسبب الفضاء الإعلامي المغلق فإن الإسرائيليين لا يسمحون بانتشار هذه الأخبار".

وتابع: "إذا اغتلنا اليوم ضابطا إسرائيليا كبيرا، وهو ما حدث في عمليات انتقامية سابقة، فلن يسمحوا بنشر خبر مثل هذا في وسائل الإعلام".
واعتبر شريف أن عملية "طوفان الأقصى" واحدة من أعمال الثأر التي نفذها ما سماه "محور المقاومة" انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" الفريق قاسم سليماني، مؤكدا أن "قتلى إسرائيل من القادة بلغ أكثر من 200 قائد"، حسب قوله.
وأكد العميد شريف أن "الحرس الثوري بحكم إمكانياته وقدراته سوف ينتقم ولن يوفر ذريعة للعدو".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
"رفيق درب قاسم سليماني"... من هو رضي موسوي الذي قتل في سوريا وكيف سترد إيران؟
12:52 GMT
وكانت إيران، قد أعلنت العام الماضي، أنها اعتقلت عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، متورطين في اغتيال عدد من علمائها النوويين، في حين نفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
جاء رد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي يلمح إلى مسؤولية بلاده في اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا
أمس, 19:24 GMT
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنًا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
والاثنين الماضي، أعلنت طهران، مقتل القيادي العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، بعد استهداف منزله بثلاثة صواريخ إسرائيلية، وبعدما دمر المبنى وجد جثمانه بين الركام.
وهددت إيران إسرائيل بالرد، مؤكدة أن "على تل أبيب أن تنتظر العد التنازلي الصعب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل.. صور وفيديو13:36 GMTЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала