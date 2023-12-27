https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف ليلاً. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T04:28+0000
2023-12-27T04:28+0000
2023-12-27T04:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1084483682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روستوف, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روستوف, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف ليلاً.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".