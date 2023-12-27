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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف ليلاً. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T04:28+0000
2023-12-27T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1084483682.html
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روستوف, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روستوف, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف

04:28 GMT 27.12.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف ليلاً.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
01:19 GMT
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
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