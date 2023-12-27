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الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T01:19+0000
2023-12-27T01:28+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال غولوبيف على قناته في تليغرام: "الليلة 27 كانون الأول/ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231110/بوتين-يزور-مقر-قيادة-المنطقة-العسكرية-الجنوبية-في-روستوف-على-الدون-1082999072.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية

01:19 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 01:28 GMT 27.12.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.
موسكو – سبوتنيك. وقال غولوبيف على قناته في تليغرام: "الليلة 27 كانون الأول/ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يزور مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون
10 نوفمبر, 00:19 GMT
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
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