https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1084483682.html

الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية

الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية

أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو – سبوتنيك. وقال غولوبيف على قناته في تليغرام: "الليلة 27 كانون الأول/ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".

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