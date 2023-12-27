https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1084483682.html
الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T01:19+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال غولوبيف على قناته في تليغرام: "الليلة 27 كانون الأول/ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231110/بوتين-يزور-مقر-قيادة-المنطقة-العسكرية-الجنوبية-في-روستوف-على-الدون-1082999072.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف الروسية
01:19 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 01:28 GMT 27.12.2023)
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.
موسكو – سبوتنيك
. وقال غولوبيف على قناته في تليغرام: "الليلة 27 كانون الأول/ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد".