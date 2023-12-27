https://sputnikarabic.ae/20231227/السيسي-وملك-الأردن-يؤكدان-رفضهما-لجميع-محاولات-تصفية-القضية-الفلسطينية-1084500422.html

السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية

السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رفضهما لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة تنفيذ... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T14:19+0000

2023-12-27T14:19+0000

2023-12-27T14:19+0000

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وبحسب بيان الرئاسة المصرية، عقدا الزعيمان "مباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع".وأوضح البيان أن السيسي والملك عبد الله، أكدا "رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليًا".وأضاف الجانبان أن "الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقًا حقيقيًا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع".ولفتا الزعيمان إلى ضرورة "الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة"، بحسب البيان.وأشارا إلى أن "هناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية".كما شددا على أهمية "عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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مصر, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار