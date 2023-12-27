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https://sputnikarabic.ae/20231227/بوتين-العلاقات-الروسية-الهندية-تتطور-بشكل-مطرد-على-الرغم-من-كل-الصعوبات-العالمية-1084506664.html
بوتين: العلاقات الروسية الهندية تتطور بشكل مطرد على الرغم من كل الصعوبات العالمية
بوتين: العلاقات الروسية الهندية تتطور بشكل مطرد على الرغم من كل الصعوبات العالمية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الروسية الهندية تتنامى بشكل مطرد على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها العالم. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T17:38+0000
2023-12-27T17:38+0000
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الهندي: "يسرنا جدًا أن نشير إلى أنه على الرغم من كل الاضطرابات التي تحدث في العالم، فإن العلاقات مع أصدقائنا التقليديين في آسيا، ومع الهند، والشعب الهندي، تتطور بشكل تصاعدي".وأكّد بوتين لوزير الخارجية الهندي: أعرف سعي مودي لحل الوضع في أوكرانيا بالوسائل السلمية وسأطلعكم بخصوص هذا الموضوع.وأشار بوتين خلال لقاء مع وزير الخارجية الهندي إلى أن حجم التبادل التجاري ينمو للعام الثاني على التوالي بوتيرة ثابتة تجاوزت في 9 أشهر من عام 2023 حجم العام السابقوقال بوتين: "لقد تجاوزنا حجم النمو بأكمله في العام الماضي"، مضيفًا أن التجارة تنمو في مجالات مثل الطاقة والنفط والمنتجات البترولية والفحم، وليس ذلك فحسب، بل تعمل الدول أيضًا معًا في صناعات التكنولوجيا الفائقة.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لزيارة روسيا: "سنكون سعداء برؤية صديقنا السيد رئيس الوزراء مودي في روسيا، حيث سنكون قادرين على مناقشة جميع القضايا الحالية والحديث عن آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية. لدينا قدر كبير جدًا من العمل الذي يتعين علينا القيام به". أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين الماضي، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024، في العاصمة الروسية موسكو. موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".وأضاف بوتين أن هذه القمة "ستفتح عقدا جديدا من العمل المشترك الوثيق لتعميق التكامل وتحسين الرفاهية ونوعية الحياة لمواطني بلداننا".
https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html
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فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم

بوتين: العلاقات الروسية الهندية تتطور بشكل مطرد على الرغم من كل الصعوبات العالمية

17:38 GMT 27.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الروسية الهندية تتنامى بشكل مطرد على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها العالم.
وقال بوتين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الهندي: "يسرنا جدًا أن نشير إلى أنه على الرغم من كل الاضطرابات التي تحدث في العالم، فإن العلاقات مع أصدقائنا التقليديين في آسيا، ومع الهند، والشعب الهندي، تتطور بشكل تصاعدي".
وأكّد بوتين لوزير الخارجية الهندي: أعرف سعي مودي لحل الوضع في أوكرانيا بالوسائل السلمية وسأطلعكم بخصوص هذا الموضوع.
وأشار بوتين خلال لقاء مع وزير الخارجية الهندي إلى أن حجم التبادل التجاري ينمو للعام الثاني على التوالي بوتيرة ثابتة تجاوزت في 9 أشهر من عام 2023 حجم العام السابق
وقال بوتين: "لقد تجاوزنا حجم النمو بأكمله في العام الماضي"، مضيفًا أن التجارة تنمو في مجالات مثل الطاقة والنفط والمنتجات البترولية والفحم، وليس ذلك فحسب، بل تعمل الدول أيضًا معًا في صناعات التكنولوجيا الفائقة.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لزيارة روسيا: "سنكون سعداء برؤية صديقنا السيد رئيس الوزراء مودي في روسيا، حيث سنكون قادرين على مناقشة جميع القضايا الحالية والحديث عن آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية. لدينا قدر كبير جدًا من العمل الذي يتعين علينا القيام به".
ِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
أمس, 16:24 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين الماضي، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024، في العاصمة الروسية موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".
وأضاف بوتين أن هذه القمة "ستفتح عقدا جديدا من العمل المشترك الوثيق لتعميق التكامل وتحسين الرفاهية ونوعية الحياة لمواطني بلداننا".
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