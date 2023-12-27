عربي
https://sputnikarabic.ae/20231227/مصدر-حكومي-سوداني-لـسبوتنيك-البرهان-يعتزم-التوجه-لجيبوتي-لعقد-لقاء-مع-حميدتي--1084501983.html
مصدر حكومي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي
مصدر حكومي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي
صرح مصدر حكومي سوداني، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يعتزم التوجه إلى جيبوتي، لعقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T15:18+0000
2023-12-27T15:18+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
لقاء البرهان - نتنياهو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080484878_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_1b343698b43c2ebba807cd22d03715ef.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان سيغادر، يوم الغد الخميس، إلى جيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي"، وذلك حسب تنسيق المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لوقف الحرب في السودان.يشار إلى أن ذلك يأتي وسط تضارب الأنباء حول عقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، حيث أعلنت "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين القائدين.وقال موقع "المشهد السودان"، إن "تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي"، فيما ذكرت مصادر في "إيغاد"، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي، إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلنا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها "إيغاد"، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم "إيغاد"، بأن "المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو(حميدتي).وأضاف المتحدث باسم "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب القائدين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/حميدتي-أرحب-بلقاء-حمدوك-لمناقشة-قضايا-وقف-الحرب-في-السودان-1084481889.html
https://sputnikarabic.ae/20231222/نقابة-أطباء-السودان-جميع-المرافق-الصحية-في-ود-مدني-بولاية-الجزيرة-خرجت-عن-الخدمة-1084353355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080484878_0:0:1237:927_1920x0_80_0_0_d5ff3e7a2ec7d540347ae80a2e4f4767.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو, الأخبار

مصدر حكومي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي

15:18 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
صرح مصدر حكومي سوداني، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يعتزم التوجه إلى جيبوتي، لعقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان سيغادر، يوم الغد الخميس، إلى جيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي"، وذلك حسب تنسيق المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لوقف الحرب في السودان.
يشار إلى أن ذلك يأتي وسط تضارب الأنباء حول عقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، حيث أعلنت "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين القائدين.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
حميدتي: أرحب بلقاء حمدوك لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان
أمس, 20:51 GMT
وقال موقع "المشهد السودان"، إن "تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي"، فيما ذكرت مصادر في "إيغاد"، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي، إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلنا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها "إيغاد"، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم "إيغاد"، بأن "المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو(حميدتي).
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
22 ديسمبر, 04:00 GMT
وأضاف المتحدث باسم "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب القائدين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".
وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر".
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل.. صور وفيديو13:36 GMTЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала