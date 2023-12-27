https://sputnikarabic.ae/20231227/مصدر-حكومي-سوداني-لـسبوتنيك-البرهان-يعتزم-التوجه-لجيبوتي-لعقد-لقاء-مع-حميدتي--1084501983.html

مصدر حكومي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي

مصدر حكومي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي

صرح مصدر حكومي سوداني، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يعتزم التوجه إلى جيبوتي، لعقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T15:18+0000

2023-12-27T15:18+0000

2023-12-27T15:18+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان سيغادر، يوم الغد الخميس، إلى جيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي"، وذلك حسب تنسيق المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لوقف الحرب في السودان.يشار إلى أن ذلك يأتي وسط تضارب الأنباء حول عقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، حيث أعلنت "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين القائدين.وقال موقع "المشهد السودان"، إن "تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي"، فيما ذكرت مصادر في "إيغاد"، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي، إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلنا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها "إيغاد"، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم "إيغاد"، بأن "المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو(حميدتي).وأضاف المتحدث باسم "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب القائدين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو, الأخبار