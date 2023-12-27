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https://sputnikarabic.ae/20231227/موسكو-تحذر-طوكيو-من-عواقب-وخيمة-في-حال-تزويدها-أوكرانيا-بصواريخ-باتريوت-1084510045.html
موسكو تحذر طوكيو من "عواقب وخيمة" في حال تزويدها أوكرانيا بصواريخ باتريوت
موسكو تحذر طوكيو من "عواقب وخيمة" في حال تزويدها أوكرانيا بصواريخ باتريوت
أفادت صحفية أمريكية، اليوم الأربعاء، بتحذير المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليابان حول إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا والذي سيكون له... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T20:54+0000
2023-12-27T20:54+0000
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وأوضحت زاخاروفا: "من غير الممكن استبعاد مخطط تم اختباره بالفعل، سينتهي المطاف بصواريخ باتريوت في أوكرانيا". وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذا السيناريو "سيؤدي إلى أعمال عدائية بشكل واضح ضد روسيا وسيقود إلى عواقب وخيمة على اليابان في سياق العلاقات الثنائية".وأعلنت اليابان، الأسبوع الماضي، أنها تجري استعدادات لشحن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أمريكا، بعد تعديل على القوانين الناظمة لتصدير الأسلحة في اليابان، للمرة الأولى منذ 9 سنوات، بالنسبة لطوكيو يتم تعديل القيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة.أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، سلاح غير فعال في أوكرانيا.وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أوكرانيا ليس لديها أي نظام دفاع جوي فعال. والولايات المتحدة ليس لديها أنظمة يمكنها تقديمها، على الرغم من الحديث عن أننا سنقدمها. نحن لا نملكها. لقد قدمنا ​​بالفعل بطارية لنظام الدفاع الجوي باتريوت، والتي تبين أنها خردة وباهظة الثمن".وأشار جونسون أيضا إلى أنه نظرا لقدرة الولايات المتحدة المحدودة على تزويد كييف بالأسلحة اللازمة بالكميات المناسبة، فإن الصورة التكتيكية والاستراتيجية لأوكرانيا تبدو قاتمة.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

موسكو تحذر طوكيو من "عواقب وخيمة" في حال تزويدها أوكرانيا بصواريخ باتريوت

20:54 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أفادت صحفية أمريكية، اليوم الأربعاء، بتحذير المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليابان حول إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا والذي سيكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات الروسية اليابانية.
وأوضحت زاخاروفا: "من غير الممكن استبعاد مخطط تم اختباره بالفعل، سينتهي المطاف بصواريخ باتريوت في أوكرانيا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذا السيناريو "سيؤدي إلى أعمال عدائية بشكل واضح ضد روسيا وسيقود إلى عواقب وخيمة على اليابان في سياق العلاقات الثنائية".
وأعلنت اليابان، الأسبوع الماضي، أنها تجري استعدادات لشحن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أمريكا، بعد تعديل على القوانين الناظمة لتصدير الأسلحة في اليابان، للمرة الأولى منذ 9 سنوات، بالنسبة لطوكيو يتم تعديل القيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
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وما تزال الضوابط الجديدة على التصدير لا تسمح لليابان بتصدير الأسلحة إلى دول تخوض في حالة صراعات عسكرية، فقد تستفيد منها أوكرانيا بشكل غير مباشر في الصراع مع روسيا، لأنها تعزز قدرة واشنطن على تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، سلاح غير فعال في أوكرانيا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أوكرانيا ليس لديها أي نظام دفاع جوي فعال. والولايات المتحدة ليس لديها أنظمة يمكنها تقديمها، على الرغم من الحديث عن أننا سنقدمها. نحن لا نملكها. لقد قدمنا ​​بالفعل بطارية لنظام الدفاع الجوي باتريوت، والتي تبين أنها خردة وباهظة الثمن".
وأشار جونسون أيضا إلى أنه نظرا لقدرة الولايات المتحدة المحدودة على تزويد كييف بالأسلحة اللازمة بالكميات المناسبة، فإن الصورة التكتيكية والاستراتيجية لأوكرانيا تبدو قاتمة.
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