https://sputnikarabic.ae/20231228/القوات-الروسية-تحبط-عددا-من-الهجمات-الأكرانية-وتكبد-كييف-خسائر-كبيرة-في-العتاد-والسلاح-1084525090.html
القوات الروسية تحبط عددا من الهجمات الأوكرانية وتكبد كييف خسائر كبيرة في العتاد والسلاح
القوات الروسية تحبط عددا من الهجمات الأوكرانية وتكبد كييف خسائر كبيرة في العتاد والسلاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أحبطت عددا من الهجمات الأوكرانية على عدة محاور، وكبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العتاد... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T12:19+0000
2023-12-28T12:19+0000
2023-12-28T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، مدعومة بنيران المدفعية والغارات الجوية من قبل المقاتلات الروسية، ست هجمات لمجموعات هجومية من الفرق "الثلاثين"، و"الثالثة والأربعين"، و"الستين" الآلية، و"السابعة والخمسين" مشاة آلية، ولواء الهجوم الجوي الأول رقم "95" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 30"، حسب بيان الدفاع الروسية.أما في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة "الجنوب"، من خلال أعمال منسقة بالتعاون مع المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الهجومية "22" و"28" الآلية و"92" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بالتعاون مع المدفعية والطيران هزيمة نارية بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة. خلال المعركة المضادة، أصيبت مدافع "هاوتزر إم 198" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و"هاورتز إف إتش 70" المصنوعة في بريطانيا.وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو -25" و33 طائرة بدون طيار و7 صواريخ "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231228/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-و33-طائرة-دون-طيار---1084524043.html
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
القوات الروسية تحبط عددا من الهجمات الأوكرانية وتكبد كييف خسائر كبيرة في العتاد والسلاح
12:19 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 12:23 GMT 28.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أحبطت عددا من الهجمات الأوكرانية على عدة محاور، وكبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العتاد والسلاح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، مدعومة بنيران المدفعية والغارات الجوية من قبل المقاتلات الروسية، ست هجمات لمجموعات هجومية من الفرق "الثلاثين"، و"الثالثة والأربعين"، و"الستين" الآلية، و"السابعة والخمسين" مشاة آلية، ولواء الهجوم الجوي الأول رقم "95" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 30"، حسب بيان الدفاع الروسية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مفارز هجومية من الألوية الآلية "24" و"63" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "الخامس" من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو اليومية على هذا المحور نحو 210 عساكر أوكرانيين ودبابة وأربع عربات مشاة قتالية، كما تمت إصابة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.
أما في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة "الجنوب"، من خلال أعمال منسقة بالتعاون مع المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الهجومية "22" و"28" الآلية و"92" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.
وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 230 عسكريًا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس شاحنات صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم إصابة مدفع بولندي الصنع من طراز "كراب"، وقاعدتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "أكاتسيا"، ومدافع "هاوتزر"، حسب بيان الدفاع.
في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة فوستوك بالتعاون مع المدفعية والطيران هزيمة نارية بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بالتعاون مع المدفعية والطيران هزيمة نارية بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة. خلال المعركة المضادة، أصيبت مدافع "هاوتزر إم 198" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و"هاورتز إف إتش 70" المصنوعة في بريطانيا.
وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، خلال الساعات الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و33 طائرة مسيرة في عدد من مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو -25" و33 طائرة بدون طيار و7 صواريخ "هيمارس".
وأضافت الدفاع: "عن طريق الدفاع الجوي، تم إسقاط طائرتين من طراز سو -25 من سلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفوغريغوريفكا ومقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا في خيرسون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.