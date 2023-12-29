https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-قافلة-مساعدات-تابعة-للأونروا-شمالي-غزة-1084551528.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف قافلة مساعدات تابعة للأونروا شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يستهدف قافلة مساعدات تابعة للأونروا شمالي غزة
أعلن مدير إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الجمعة، أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T09:39+0000
2023-12-29T09:39+0000
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وأوضح وايت عبر منصة "إكس" أن "قائد قافلة المساعدات الدولية المستهدفة وفريقه لم يصابوا بأذى، فيما أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا في نهاية منشوره على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الغارات الجوية الإسرائيلية تملأ سماء غزة، مشيرة إلى أنها أصبحت مقبرة لسكانها.جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أشارت فيها إلى أن سكان غزة يواجهون الحرب والحصار والحرمان.وقالت جولييت توما، مديرة التواصل في المنظمة: "لا نستطيع إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في الوقت الذي تمتلئ فيه سماء غزة بالغارات الجوية الإسرائيلية".ولفتت توما إلى أن استمرار القصف المكثف لقطاع غزة يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-نقيب-في-غزة-1084549263.html
https://sputnikarabic.ae/20231228/مقتل-20-فلسطينيا-على-الأقل-إثر-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1084539655.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يستهدف قافلة مساعدات تابعة للأونروا شمالي غزة
أعلن مدير إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الجمعة، أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق كان قد حدده الجيش الإسرائيلي بنفسه.
وأوضح وايت عبر منصة "إكس" أن "قائد قافلة المساعدات الدولية المستهدفة وفريقه لم يصابوا بأذى، فيما أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا في نهاية منشوره على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الغارات الجوية الإسرائيلية تملأ سماء غزة، مشيرة إلى أنها أصبحت مقبرة لسكانها.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أشارت فيها إلى أن سكان غزة يواجهون الحرب والحصار والحرمان.
وقالت جولييت توما، مديرة التواصل في المنظمة: "لا نستطيع إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين
في الوقت الذي تمتلئ فيه سماء غزة بالغارات الجوية الإسرائيلية".
ولفتت توما إلى أن استمرار القصف المكثف لقطاع غزة يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.