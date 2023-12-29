https://sputnikarabic.ae/20231229/غالانت-يرد-على-بينيت-بشأن-هجوم-إسرائيل-على-قاعدة-إيرانية-عام-2022-كلام-غير-ضروري-1084560313.html

غالانت يرد على بينيت بشأن هجوم إسرائيل على قاعدة إيرانية عام 2022: كلام غير ضروري

غالانت يرد على بينيت بشأن هجوم إسرائيل على قاعدة إيرانية عام 2022: كلام غير ضروري

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على مقال لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة طائرات مسيرة على الأراضي الإيرانية... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T16:09+0000

2023-12-29T16:09+0000

2023-12-29T16:09+0000

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وقال غالانت، في تصريحات خلال زيارته لقاعدة "رمات ديفيد" الجوية على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الجمعة: "من المناسب أن يطغى دوي الطائرات على الكلام غير الضروري، وأن يسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مهمتها بهدوء وأمان".وأضاف غالانت: "أريد أن أقول لكل من يستمع، إننا نقوم بعمل مكثف في قطاع غزة، وسيستمر لفترة طويلة حتى تحقيق الأهداف".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وكتب بينيت: "بوصفي رئيسا للوزراء، اتخذت قرارا بشأن إيران، وأصدرت تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية بتحصيل ثمن من طهران مقابل مساهمتها في الإرهاب وتمويله".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن إيران حاولت مهاجمة إسرائيل: "بعد فشل إيران في تنفيذ هجومين بطائرات دون طيار على الأراضي الإسرائيلية في فبراير/ شباط 2022، نجحت إسرائيل ردا على ذلك في تدمير قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية".وحول اغتيال الضابط الكبير، كتب بينيت: "حاولت وحدة إرهابية إيرانية قتل سياح إسرائيليين في أماكن في تركيا وفشلت في ذلك أيضًا. وبعد وقت قصير من المحاولات الفاشلة للوحدة الإرهابية الإيرانية، تم اعتقال قائد هذه الوحدة والقضاء عليه في طهران".

https://sputnikarabic.ae/20231229/انتقادات-إسرائيلية-لتصريحات-بينيت-بشأن-الهجوم-على-إيران-مطلع-العام-الماضي-1084555027.html

https://sputnikarabic.ae/20231229/في-صحيفة-غربية-بينيت-إسرائيل-دمرت-قاعدة-طائرات-دون-طيار-إيرانية-العام-الماضي-1084545720.html

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