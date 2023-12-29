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https://sputnikarabic.ae/20231229/في-صحيفة-غربية-بينيت-إسرائيل-دمرت-قاعدة-طائرات-دون-طيار-إيرانية-العام-الماضي-1084545720.html
بينيت للإعلام الغربي: إسرائيل دمرت قاعدة طائرات دون طيار إيرانية العام الماضي
بينيت للإعلام الغربي: إسرائيل دمرت قاعدة طائرات دون طيار إيرانية العام الماضي
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بمهاجمة بلاده لقاعدة طائرات دون طيار إيرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T07:04+0000
2023-12-29T07:11+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن صحيفة غربية، أن نفتالي بينيت يعترف بمهاجمة إسرائيل لقاعدة إيرانية غربي البلاد، في شهر فبراير 2022، تضم طائرات دون طيار.وأفادت الإذاعة بأن بينيت نشر مقالاً في صحيفة غربية، أقر من خلاله بأن إسرائيل قتلت أيضا قائدًا عسكريًا إيرانيًا بارزًا ـ لم يذكر اسمه - حاول قتل سيّاح إسرائيليين في تركيا وفشل، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل بمهاجمة قاعدة الطائرات دون طيار، غربي إيران.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت قد أوضحت في التاسع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أن "الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات في مدينة أصفهان في إيران".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحًا هائلاً"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".وأوضحت أن "معظم الاستخبارات الغربية والمصادر الإيرانية نسبت الهجوم إلى الموساد، مثل هجمات مماثلة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية، في يوليو/ تموز 2020، ومرفق نووي في نطنز في أبريل/ نيسان 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو/ حزيران 2021"، مؤكدة "تدمير نحو 120 طائرة إيرانية من دون طيار أو أكثر في فبراير 2022".
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-الموساد-قد-يقف-وراء-الهجوم-على-مخزن-للمسيرات-بأصفهان-في-إيران-1072843245.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

بينيت للإعلام الغربي: إسرائيل دمرت قاعدة طائرات دون طيار إيرانية العام الماضي

07:04 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 29.12.2023)
© AFP 2023 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / RONEN ZVULUN
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أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بمهاجمة بلاده لقاعدة طائرات دون طيار إيرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن صحيفة غربية، أن نفتالي بينيت يعترف بمهاجمة إسرائيل لقاعدة إيرانية غربي البلاد، في شهر فبراير 2022، تضم طائرات دون طيار.
وأفادت الإذاعة بأن بينيت نشر مقالاً في صحيفة غربية، أقر من خلاله بأن إسرائيل قتلت أيضا قائدًا عسكريًا إيرانيًا بارزًا ـ لم يذكر اسمه - حاول قتل سيّاح إسرائيليين في تركيا وفشل، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل بمهاجمة قاعدة الطائرات دون طيار، غربي إيران.
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إعلام: الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات بأصفهان في إيران
29 يناير, 15:10 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت قد أوضحت في التاسع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أن "الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات في مدينة أصفهان في إيران".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحًا هائلاً"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
وأوضحت أن "معظم الاستخبارات الغربية والمصادر الإيرانية نسبت الهجوم إلى الموساد، مثل هجمات مماثلة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية، في يوليو/ تموز 2020، ومرفق نووي في نطنز في أبريل/ نيسان 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو/ حزيران 2021"، مؤكدة "تدمير نحو 120 طائرة إيرانية من دون طيار أو أكثر في فبراير 2022".
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