انتقادات إسرائيلية لتصريحات بينيت بشأن الهجوم على إيران مطلع العام الماضي
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
هاجم برلمان إسرائيلي، اليوم الجمعة، نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، على خلفية اعتراف الأخير بمهاجمة بلاده إيران مطلع العام الماضي.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن يولي أدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، انتقاده لتصريحات بينيت والتي اعترف أو أقر من خلالها هجوم إسرائيل على مستودعات أو مخازن طائرات دون طيار إيرانية، في شهر فبراير/شباط 2022.
בנט בעקבות הביקורת על חשיפתו שישראל תקפה באיראן: "לא הפרסום הבעיה אלא המדיניות של הממשלה"https://t.co/ns6Wd6EgQ9 pic.twitter.com/WC6ajdsCVp— החדשות - N12 (@N12News) December 29, 2023
وأوضح أدلشتاين الذي يتولى منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي، أن هناك من يحاول التجنيد من أجل الدولة، وهناك من يحاول تجنيد الدولة من أجله هو.
29 يناير, 15:10 GMT
فيما أوضحت رئيسة الرقابة العسكرية السابقة، العميد احتياط راشيل دوليف، أن هناك سببا لعدم نشر أخبار من هذا النوع حتى الآن، بزعم أن إسرائيل عادة لا تتباهى بذلك، حتى لا تجبر الطرف الآخر على الرد.
לאחר שבנט חשף שישראל תקפה באיראן בזמן כהונתו, ח"כ יולי אדשלטיין ביקר: "יש כאלה שמתגייסים למען המדינה ויש כאלה שמגייסים את המדינה למענם"— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) December 29, 2023
في وقت علق بينيت فور نشر مقاله في صحيفة غربية، أن نشر هذه المعلومات التي كانت سرية حتى الآن، ليس هو المشكلة في حد ذاتها، ولكن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو هي المشكلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قد أقر، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمهاجمة بلاده لقاعدة طائرات دون طيار إيرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن صحيفة غربية، أن نفتالي بينيت يعترف بمهاجمة إسرائيل لقاعدة إيرانية غربي البلاد، في شهر فبراير 2022، تضم طائرات من دون طيار.
בנט והמאמר בוול סטריט ג'ורנל | הצנזורית הראשית לשעבר תא''ל (במיל') רחל דולב ל-@liat_regev: "יש סיבה שדברים מסוג זה לא התפרסמו עד היום. בדרך כלל ישראל נוהגת לא להתרברב כדי לא לאלץ את הצד השני להגיב, זה מאפשר חופש פעולה. מי שהיה ראש ממשלה ראוי שיינהג בזהירות"#בחציהיוםהשישי— כאן | רשת ב (@ReshetBet) December 29, 2023
وأفادت الإذاعة بأن بينيت نشر مقالاً في صحيفة غربية، أقر من خلاله بأن إسرائيل قتلت أيضا قائدًا عسكريًا إيرانيًا بارزًا ـ لم يذكر اسمه - حاول قتل سيّاح إسرائيليين في تركيا وفشل، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل بمهاجمة قاعدة الطائرات دون طيار، غربي إيران.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت قد أوضحت في التاسع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أن "الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات في مدينة أصفهان في إيران".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحًا هائلاً"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
وأوضحت أن "معظم الاستخبارات الغربية والمصادر الإيرانية نسبت الهجوم إلى الموساد، مثل هجمات مماثلة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية، في يوليو/ تموز 2020، ومرفق نووي في نطنز في أبريل/ نيسان 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو/ حزيران 2021"، مؤكدة "تدمير نحو 120 طائرة إيرانية من دون طيار أو أكثر في فبراير 2022".