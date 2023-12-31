عربي
https://sputnikarabic.ae/20231231/إيران-ترد-على-تهديدات-نتنياهو-وتتوعد-بـرد-قوي-وحازم-على-أي-مغامرة-إسرائيلية-ضدها-1084610080.html
إيران ترد على تهديدات نتنياهو وتتوعد بـ"رد قوي وحازم على أي مغامرة إسرائيلية ضدها"
إيران ترد على تهديدات نتنياهو وتتوعد بـ"رد قوي وحازم على أي مغامرة إسرائيلية ضدها"
رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، على ما سماه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T17:40+0000
2023-12-31T17:40+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
لقاء البرهان - نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg
وقال عبد اللهيان، في لقاء صحفي، إن "نتنياهو ارتكب الكثير من الأخطاء"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس السبت، في مؤتمر صحفي، "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها، وكذلك إيران".وانتقد نتنياهو، تصريحات نفتالي بينيت بشأن أمره بتنفيذ هجومين في الأراضي الإيرانية خلال فترة رئاسته للوزراء ووصفها بأنها "غير مسؤولة".ويوم الجمعة الماضي، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/انتقادات-إسرائيلية-لتصريحات-بينيت-بشأن-الهجوم-على-إيران-مطلع-العام-الماضي-1084555027.html
https://sputnikarabic.ae/20231229/في-صحيفة-غربية-بينيت-إسرائيل-دمرت-قاعدة-طائرات-دون-طيار-إيرانية-العام-الماضي-1084545720.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_21102cb16c9eaf1f20f0a6ca1443a2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, لقاء البرهان - نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, لقاء البرهان - نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترد على تهديدات نتنياهو وتتوعد بـ"رد قوي وحازم على أي مغامرة إسرائيلية ضدها"

17:40 GMT 31.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، على ما سماه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
وقال عبد اللهيان، في لقاء صحفي، إن "نتنياهو ارتكب الكثير من الأخطاء"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس السبت، في مؤتمر صحفي، "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها، وكذلك إيران".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
انتقادات إسرائيلية لتصريحات بينيت بشأن الهجوم على إيران مطلع العام الماضي
29 ديسمبر, 12:54 GMT
وانتقد نتنياهو، تصريحات نفتالي بينيت بشأن أمره بتنفيذ هجومين في الأراضي الإيرانية خلال فترة رئاسته للوزراء ووصفها بأنها "غير مسؤولة".
ويوم الجمعة الماضي، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.
كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
بينيت للإعلام الغربي: إسرائيل دمرت قاعدة طائرات دون طيار إيرانية العام الماضي
29 ديسمبر, 07:04 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..روسيا تدعو الفلسطينيين إلى الوحدة.. صور وفيديو18:23 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала