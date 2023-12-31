https://sputnikarabic.ae/20231231/القسام-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-سكايلارك-2-وسرايا-القدس-تؤكد-قنص-إسرائيلي-1084609782.html

"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع "سكايلارك-2" و"سرايا القدس" تؤكد قنص إسرائيلي

"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع "سكايلارك-2" و"سرايا القدس" تؤكد قنص إسرائيلي

أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات... 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T17:28+0000

2023-12-31T17:28+0000

2023-12-31T17:28+0000

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وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".وقالت "القسام في بيان لاحق: "كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".وفي السياق نفسه، قالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على "تلغرام: "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة".وأكدت في بيان لاحق: "قصفنا برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 21 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم