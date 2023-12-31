https://sputnikarabic.ae/20231231/المتحدث-باسم-أنصار-الله-يكشف-تفاصيل-لقاءه-أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-1084612364.html

المتحدث باسم أنصار الله يكشف تفاصيل لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

المتحدث باسم أنصار الله يكشف تفاصيل لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

كشف المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، تفاصيل لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في طهران. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وأنها مسؤولية يجب على شعوب المنطقة أن تضطلع بها، كون العدوان الإسرائيلي على القطاع تهديد للجميع".واستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في وقت سابق اليوم، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام".ووصف أحمديان، خلال اللقاء الذي جرى في طهران، "الخطوات اليمنية الداعمة لفلسطين بالبطولية"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أكد في وقت سابق اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على السفن في البحر الأحمر.وقال كاميرون، على حسابه بمنصة "إكس": "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن هجمات الحوثيين التي تعرض حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي للخطر".وتابع: "لقد أوضحت له أن إيران تتشارك المسؤولية في منع مثل تلك الهجمات بالنظر للدعم الذي تعطيه للجماعة منذ فترة طويلة".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/أنصار-الله-تعلن-مقتل-10-من-قواتها-البحرية-في-قصف-أمريكي-على-3-زوارق-في-البحر-الأحمر-1084608449.html

https://sputnikarabic.ae/20231231/بريطانيا-تبحث-مع-إيران-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1084602085.html

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