https://sputnikarabic.ae/20240102/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-أمريكا-قد-توجه-ضربات-محدودة-لـأنصار-الله-ولن-توسع-نطاق-الحرب-1084655317.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أمريكا قد توجه ضربات محدودة لـ"أنصار الله" ولن توسع نطاق الحرب

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أمريكا قد توجه ضربات محدودة لـ"أنصار الله" ولن توسع نطاق الحرب

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد ثابت حسين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تنفذ عمليات برية وبحرية ضد "أنصار الله"، وهذه الضربات لن تعمل... 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T18:43+0000

2024-01-02T18:43+0000

2024-01-02T18:43+0000

أنصار الله

العالم العربي

مشروع البحر الأحمر

البحر الأحمر

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وقال حسين في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الرد الأمريكي على تصرفات الحوثيين في إرهاب وتعطيل حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر سيتصاعد في الأيام القادمة، سواء كان لجهة تدمير الأهداف الحوثية المعادية في البحر أم في البر".وأشار الخبير العسكري إلى أن "عدم توجيه تلك الضربات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف على مدى تجاوب الحوثيين مع النداءات المتكررة بوقف عمليات استهداف السفن والملاحة البحرية الدولية بالمسيرات والصواريخ، لذلك فإن عملية التهدئة ممكنة إذا ما تخلى الحوثيون نهائيا عن عمليات القرصنة ومهاجمة السفن التجارية وأعلنوا ذلك قولا وفعلا".واستبعد الخبير العسكري أن تنجر واشنطن إلى صراع إقليمي أوسع أو أن ترتكب أفعالا يمكن أن تدخل أطراف أخرى إلى حلبة الصراع، ومن المستبعد أيضا تدخل أي أطراف أخرى لدعم "أنصار الله" بالمشاركة بالحرب بما في ذلك إيران.توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "أمريكا بالرد على قتل 10 من قواتها في قصف من بارجة أمريكية في البحر الأحمر".وقال سفر الصوفي، مدير مكتب قائد جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن "أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية، ولن تسلم من الرد"، حسب قناة "المسيرة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدرين ملاحيين في الحديدة، في وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أنباء عن مقتل 10 عناصر من جماعة "أنصار الله" في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ومقتل طواقمها أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240102/ميرسك-تعلق-حركة-سفنها-في-البحر-الأحمر-إلى-أجل-غير-مسمى-1084652852.html

https://sputnikarabic.ae/20240102/1084650071.html

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