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"ميرسك" تعلق حركة سفنها في البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى
"ميرسك" تعلق حركة سفنها في البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى
قالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق جميع عمليات عبور سفنها عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر، على خلفية الهجوم الأخير على... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T16:59+0000
2024-01-02T16:59+0000
أنصار الله
البحر الأحمر
العالم
التجارة الدولية
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وأضافت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: "بعد الحادث الذي وقع في 30 ديسمبر(كانون الثاني) بمشاركة سفينتنا هانغتشو، قررنا تعليق جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر".وقالت الشركة في بيان: "في الحالات التي يكون فيها أكثر ملاءمة لعملائنا، سيتم تغيير طرق السفن، وسوف تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح، في جنوب أفريقيا".ذكرت قناة "دي آر" التلفزيونية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ، أن "ميرسك" ستعلق العبور عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد هجمات الحوثيين على سفنها. في وقت سابق، أكد ممثل الحوثي يحيى ساريا الهجوم على سفينة الحاويات التابعة لشركة ميرسك الدنماركية في البحر الأحمر.وأضافت القيادة المركزية، يوم الأحد الماضي، أن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر ردا على هجوم الحوثيين على سفينة "هانغتشو" التي ترفع علم سنغافورة.
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أنصار الله, البحر الأحمر, العالم, التجارة الدولية
أنصار الله, البحر الأحمر, العالم, التجارة الدولية

"ميرسك" تعلق حركة سفنها في البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى

16:59 GMT 02.01.2024
© AP Photo / Stephen B. Mortonشركة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك
شركة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Stephen B. Morton
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قالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق جميع عمليات عبور سفنها عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر، على خلفية الهجوم الأخير على سفينة الشركة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأضافت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: "بعد الحادث الذي وقع في 30 ديسمبر(كانون الثاني) بمشاركة سفينتنا هانغتشو، قررنا تعليق جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر".

وأشارت إدارة "ميرسك" إلى أنه سيتم إيقاف حركة السفن بينما تواصل الشركة "تقييم الوضع".

وقالت الشركة في بيان: "في الحالات التي يكون فيها أكثر ملاءمة لعملائنا، سيتم تغيير طرق السفن، وسوف تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح، في جنوب أفريقيا".
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15:23 GMT
ذكرت قناة "دي آر" التلفزيونية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ، أن "ميرسك" ستعلق العبور عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد هجمات الحوثيين على سفنها. في وقت سابق، أكد ممثل الحوثي يحيى ساريا الهجوم على سفينة الحاويات التابعة لشركة ميرسك الدنماركية في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق، أن السفينة التجارية "هانغتشو" التابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسك تعرضت للهجوم مرة أخرى من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، وأغرقت المروحيات الأمريكية السفن المهاجمة.

وأضافت القيادة المركزية، يوم الأحد الماضي، أن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر ردا على هجوم الحوثيين على سفينة "هانغتشو" التي ترفع علم سنغافورة.
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