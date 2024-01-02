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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/سياسي-ألماني-الصيانات-الأوكرانية-لـليوبارد-2-تزيدها-أعطالا-1084654568.html
سياسي ألماني: الصيانات الأوكرانية لـ"ليوبارد 2" تزيدها أعطالا
سياسي ألماني: الصيانات الأوكرانية لـ"ليوبارد 2" تزيدها أعطالا
أفاد عضو حزب الخضر الألماني، سيباستيان شايفر، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تستخدم سوى عدد قليل من دبابات "ليوبارد 2" من تعديل "إيه 6" الحديث، لأن... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T18:27+0000
2024-01-02T18:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
ليوبارد
العالم
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ونقلت وكالة "دي بي أ" من رسالة أرسلها السياسي إلى وزارة الدفاع الألمانية: "لسوء الحظ، علينا أن نتذكر أن عددا قليلا جدا من الدبابات (ليوبارد 2 إيه 6) المسلمة لأوكرانيا لا تزال صالحة للاستخدام".وطالب شايفر، الذي يتعامل مع قضايا الميزانية، باتخاذ تدابير لتسريع أعمال الإصلاح. وفي المجموع، نقلت الحكومة الألمانية 18 دبابة "ليوبارد 2" من ترسانة البوندسفير إلى أوكرانيا.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/ردا-على-تصريحات-زيلينسكي-برلماني-روسي-يبين-السبب-الحقيقي-وراء-فشل-الهجوم-المضاد-1084643239.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, ليوبارد, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, ليوبارد, العالم

سياسي ألماني: الصيانات الأوكرانية لـ"ليوبارد 2" تزيدها أعطالا

18:27 GMT 02.01.2024
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Photo
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أفاد عضو حزب الخضر الألماني، سيباستيان شايفر، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تستخدم سوى عدد قليل من دبابات "ليوبارد 2" من تعديل "إيه 6" الحديث، لأن المحاولات الفردية من قبل الأوكرانيين لصيانتها تؤدي إلى أعطال أكبر، وهناك نقص في قطع الغيار في ورش الإصلاح الليتوانية.
ونقلت وكالة "دي بي أ" من رسالة أرسلها السياسي إلى وزارة الدفاع الألمانية: "لسوء الحظ، علينا أن نتذكر أن عددا قليلا جدا من الدبابات (ليوبارد 2 إيه 6) المسلمة لأوكرانيا لا تزال صالحة للاستخدام".
وأوضح شايفر، الذي زار مركز الإصلاح في ليتوانيا مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، قبل عيد الميلاد: "لا توجد قطع غيار كافية لهذه الدبابات في ورش العمل".
وطالب شايفر، الذي يتعامل مع قضايا الميزانية، باتخاذ تدابير لتسريع أعمال الإصلاح. وفي المجموع، نقلت الحكومة الألمانية 18 دبابة "ليوبارد 2" من ترسانة البوندسفير إلى أوكرانيا.
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ردا على تصريحات زيلينسكي... برلماني روسي يبين السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"
09:13 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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