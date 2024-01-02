https://sputnikarabic.ae/20240102/لماذا-تتحدى-ميكانيكا-الكم-الفيزياء؟-1084654687.html
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
ثورة في علوم المواد: يقوم العلماء ببناء جسيمات نانوية شبه بلورية باستخدام الحمض النووي، ويمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وبناء هياكل أكثر تعقيدًا، حكاية... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T18:31+0000
2024-01-02T18:31+0000
2024-01-02T18:31+0000
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أفريقيا
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
وبتتبع أصول البشرية: نتحدث عن تأثير المناخ على الهجرة في أفريقيا.نص الحلقة:ظهر الممر الأخضر عبر الصحراء الكبرى على وجه التحديد خلال الفترة التي هاجر فيها أسلافنا الأوائل من أفريقيا. وهذا ما يظهره بحث جديد من جامعة "آرهوس"."على مدى ملايين السنين التالية، أصبحت الاختلافات بين البشر الأوائل والشمبانزي أكبر وأكبر. نزل أسلافنا من الأشجار، وبدأوا في المشي منتصبين على قدمين، وبالتالي حرروا أيديهم للتعامل مع الأدوات".إن القصة الكاملة والغريبة لعالم الكم أكبر بكثير من أن نحكيها مرة واحدة، ولكن الفترة من عام 1905، عندما نشر أينشتاين لأول مرة حله للغز الكهروضوئي، إلى ستينيات القرن العشرين، عندما تم اختباره بشكل كامل ودقيق ودقيق.. ظهرت أخيرًا نظرية الكم المعقدة بشدة للعالم دون الذري، هذه هي القصة تمامًا لتحديها الفيزياء الكلاسيكية!ستقدم نظرية الكم هذه، بطريقتها الخاصة، مراجعة كاملة وشاملة لفهمنا للضوء.ثورة في علوم المواد، يقوم العلماء ببناء جسيمات نانوية شبه بلورية باستخدام الحمض النووي، يمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وبناء هياكل أكثر تعقيدًا.ابتكر مهندسو النانو ما يشبه البلورة - وهي بنية مادية مثيرة للاهتمام علميًا وواعدة من الناحية التكنولوجية - من الجسيمات النانوية باستخدام الحمض النووي، وهو الجزيء الذي يشفر الحياة.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
أفريقيا
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مرايا العلوم, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио
مرايا العلوم, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
ثورة في علوم المواد: يقوم العلماء ببناء جسيمات نانوية شبه بلورية باستخدام الحمض النووي، ويمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وبناء هياكل أكثر تعقيدًا، حكاية ميكانيكا الكم وتحديها للفيزياء.
وبتتبع أصول البشرية: نتحدث عن تأثير المناخ على الهجرة في أفريقيا.
ظهر الممر الأخضر عبر الصحراء الكبرى على وجه التحديد خلال الفترة التي هاجر فيها أسلافنا الأوائل من أفريقيا. وهذا ما يظهره بحث جديد من جامعة "آرهوس".
"منذ حوالي 6 ملايين سنة، في الغابات العميقة في شرق أفريقيا، حدث شيء مذهل. لقد تطور الشمبانزي، وهو أقرب أقربائنا في مملكة الحيوان، في اتجاه واحد، بينما استمر أسلافنا الأوائل في اتجاه آخر".
"على مدى ملايين السنين التالية، أصبحت الاختلافات بين البشر الأوائل والشمبانزي أكبر وأكبر. نزل أسلافنا من الأشجار، وبدأوا في المشي منتصبين على قدمين، وبالتالي حرروا أيديهم للتعامل مع الأدوات".
وكانت هذه بداية التطور الذي انتهى بغزو البشر لمعظم الكرة الأرضية.
إن القصة الكاملة والغريبة لعالم الكم أكبر بكثير من أن نحكيها مرة واحدة، ولكن الفترة من عام 1905، عندما نشر أينشتاين لأول مرة حله للغز الكهروضوئي، إلى ستينيات القرن العشرين، عندما تم اختباره بشكل كامل ودقيق ودقيق.. ظهرت أخيرًا نظرية الكم المعقدة بشدة للعالم دون الذري، هذه هي القصة تمامًا لتحديها الفيزياء الكلاسيكية!
ستقدم نظرية الكم هذه، بطريقتها الخاصة، مراجعة كاملة وشاملة لفهمنا للضوء.
كما أن القيام بأعمال الفيزياء - أي استخدام النماذج الرياضية لعمل تنبؤات للتحقق من صحتها مقابل التجربة - أمر صعب إلى حد ما في ميكانيكا الكم
. وذلك بسبب حقيقة أن القواعد الكمومية ليست قواعد عادية، وأن كل الرهانات في العالم دون الذري متوقفة.
ثورة في علوم المواد، يقوم العلماء ببناء جسيمات نانوية شبه بلورية باستخدام الحمض النووي
، يمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وبناء هياكل أكثر تعقيدًا.
ابتكر مهندسو النانو ما يشبه البلورة - وهي بنية مادية مثيرة للاهتمام علميًا وواعدة من الناحية التكنولوجية - من الجسيمات النانوية باستخدام الحمض النووي، وهو الجزيء الذي يشفر الحياة.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد