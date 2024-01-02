https://sputnikarabic.ae/20240102/ما-أسباب-انسحاب-حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-من-المتوسط-1084654191.html

ما أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" من المتوسط؟

ما أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" من المتوسط؟

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" ستغادر منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة". 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T18:13+0000

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2024-01-02T18:13+0000

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ما أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من المتوسط؟ ما أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من المتوسط؟

ورجح المصدر أن تكون مغادرة القطعة البحرية الحربية الأكبر في العالم، تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مسؤولة قولها إن حاملة الطائرات والمجموعة الهجومية المرافقة لها ستعود إلى ميناء نورفولك، في ولاية فيرجينيا، كما كان مقررا في الأصل، حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات انتشار مستقبلية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير العسكري، اللواء رضا شريقي إن "سحب حاملة الطائرات الأمريكية وبعض القطع البحرية من المنطقة، يعني أنه يمكن أن يكون هناك بعض الإجراءات التي وافقت عليها واشنطن وأمرت إسرائيل بالموافقة عليها فيما يتعلق بحل موضوع غزة بشكل معين.وأشار إلى أنه "ربما يكون هناك اتفاق على وقف إطلاق نار نهائي كما أرادت الفصائل"، على حد قوله.وأكد أن واشنطن استثنت في الوقت نفسه إسرائيل في صفقات أسلحة دون المرور بالطرق المعتادة من الكونغرس، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين على ما يبدو فوق كل شيء.وأوضح غباشي أن "مفاجأة المقاومة لإسرائيل والولايات المتحدة بهذا الصمود الأسطوري جعل من المطلوب آليات تعامل جديدة مع هذا الصراع من قبل اسرائيل وواشنطن".وأشار في هذا الصدد إلى أن "هناك حراكا ضمن الانتخابات يحمل مسؤولية ما يجري في الأراضي المحتلة لمن يقدمون الدعم لإسرائيل حتى من دون أخذ رأي الكونغرس".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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