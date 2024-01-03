https://sputnikarabic.ae/20240103/أطباء-إنجلترا-يعلنون-أطول-إضراب-في-تاريخ-هيئة-الخدمات-الصحية-الوطنية-1084681095.html

أطباء إنجلترا يبدؤون أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية

أطباء إنجلترا يبدؤون أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية

أعلن أطباء مبتدئون في إنجلترا، اليوم الأربعاء، بدء إضراب مدته ستة أيام، كجزء من تصعيد كبير لخلافهم القائم بشأن الأجور، منذ مدة طويلة، مع الحكومة البريطانية. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T17:32+0000

2024-01-03T17:32+0000

2024-01-03T17:38+0000

إضراب

أطباء

العالم

بريطانيا

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وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تعاني بعض الضغوط، أن هذا أطول إضراب متواصل منذ سبعة عقود من تاريخها.وأشارت الهيئة الممولة من الدولة، إلى أن هذه الفترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا، إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء، خاصة أنه أتى بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام، قبل عيد الميلاد.وأفاد مدير هيئة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، باحتمالية أن يكون شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، من أكثر الصعوبات التي تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق، ومن المفروض أن ينتهي الإضراب، يوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.وأكدت نقابة الأطباء على أنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة بنسبة 3% في الأجور إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8%، التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.ورفض الأطباء المبتدئون هذا العرض، إذ أن المبلغ سيوزع بشكل غير عادل على الأطباء بناءً على درجاتهم وسيشكل "خفضًا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".وصرّحت الحكومة بأن أجر الطبيب المبتدئ يبلغ نحو 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة.

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