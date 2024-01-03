https://sputnikarabic.ae/20240103/أطباء-إنجلترا-يعلنون-أطول-إضراب-في-تاريخ-هيئة-الخدمات-الصحية-الوطنية-1084681095.html
أطباء إنجلترا يبدؤون أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية
أطباء إنجلترا يبدؤون أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية
أعلن أطباء مبتدئون في إنجلترا، اليوم الأربعاء، بدء إضراب مدته ستة أيام، كجزء من تصعيد كبير لخلافهم القائم بشأن الأجور، منذ مدة طويلة، مع الحكومة البريطانية. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T17:32+0000
2024-01-03T17:32+0000
2024-01-03T17:38+0000
إضراب
أطباء
العالم
بريطانيا
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وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تعاني بعض الضغوط، أن هذا أطول إضراب متواصل منذ سبعة عقود من تاريخها.وأشارت الهيئة الممولة من الدولة، إلى أن هذه الفترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا، إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء، خاصة أنه أتى بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام، قبل عيد الميلاد.وأفاد مدير هيئة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، باحتمالية أن يكون شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، من أكثر الصعوبات التي تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق، ومن المفروض أن ينتهي الإضراب، يوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.وأكدت نقابة الأطباء على أنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة بنسبة 3% في الأجور إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8%، التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.ورفض الأطباء المبتدئون هذا العرض، إذ أن المبلغ سيوزع بشكل غير عادل على الأطباء بناءً على درجاتهم وسيشكل "خفضًا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".وصرّحت الحكومة بأن أجر الطبيب المبتدئ يبلغ نحو 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الخزانة-الأمريكية-الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-حاجز-34-تريليون-دولار-لأول-مرة---1084659172.html
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إضراب, أطباء, العالم, بريطانيا
إضراب, أطباء, العالم, بريطانيا
أطباء إنجلترا يبدؤون أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية
17:32 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 17:38 GMT 03.01.2024)
أعلن أطباء مبتدئون في إنجلترا، اليوم الأربعاء، بدء إضراب مدته ستة أيام، كجزء من تصعيد كبير لخلافهم القائم بشأن الأجور، منذ مدة طويلة، مع الحكومة البريطانية.
وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تعاني بعض الضغوط، أن هذا أطول إضراب متواصل منذ سبعة عقود من تاريخها.
وأشارت الهيئة الممولة من الدولة، إلى أن هذه الفترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا، إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء، خاصة أنه أتى بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام، قبل عيد الميلاد.
وصرّحت الهيئة بأن هذا الإضراب، الذي قد يشارك به نحو نصف العاملين في قطاع الصحة، "سيؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية الروتينية بأكملها تقريبا".
وأفاد مدير هيئة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، باحتمالية أن يكون شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، من أكثر الصعوبات التي تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق، ومن المفروض أن ينتهي الإضراب، يوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.
وأفصحت "الرابطة الطبية البريطانية" عن الإضراب، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب فشل المحادثات مع الحكومة.
وأكدت نقابة الأطباء على أنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة بنسبة 3% في الأجور
إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8%، التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.
ورفض الأطباء المبتدئون هذا العرض، إذ أن المبلغ سيوزع بشكل غير عادل على الأطباء بناءً على درجاتهم
وسيشكل "خفضًا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".
وصرّحت الحكومة بأن أجر الطبيب المبتدئ يبلغ نحو 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة.