https://sputnikarabic.ae/20230414/مكتب-الإحصاء-الوطني-البريطاني-ارتفاع-عدد-الوفيات-في-البلاد-بسبب-إضراب-الأطباء-1075912419.html

مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب إضراب الأطباء

مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب إضراب الأطباء

أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن عدد الوفيات زاد بشكل ملحوظ، بعد الجولة الأولى من إضراب الجمعية الطبية البريطانية (BMA). 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T14:04+0000

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ووفقا لصحيفة "تليغراف"، إن "انسحاب الأطباء المبتدئين لمدة 72 ساعة بين 13 و 15 مارس، مع إلغاء أكثر من 175000 موعد وعملية للمرضى قد يكون مرتبطًا بالارتفاع".وقال مصدر حكومي: "يبدو أن القادة المتشددين في لجنة الأطباء في الجمعية البريطانية للأطباء يرغبون في وضع السياسة فوق سلامة المرضى"، لافتين إلى أنهم تبنوا تكتيكات متشددة بشكل متزايد بينما طالبوا بزيادة غير واقعية على الإطلاق بنسبة 35% في الأجور.وأكد أنهم "بحاجة الآن إلى وقف الإضربات، وأن يكونوا جادين من خلال وضع نقطة انطلاق أكثر واقعية للمحادثات على الطاولة".وأظهرت الأرقام الرسمية التي نُشرت، أمس الخميس، أن الاقتصاد البريطاني واجه ركودا في فبراير/ شباط، بعد أن أضرب نصف مليون معلم ومحاضر وسائق قطارات احتجاجا على رواتبهم.وقال هانت إن "الانصياع لدفع الطلبات سيكون بمثابة "حل قصير الأجل" يخاطر بإذكاء التضخم "المرتفع بشكل خطير" بالفعل"، مشيرا إلى أن "مطالب صغار الأطباء بزيادة الأجور بنسبة 35% كان من الصعب للغاية تبريرها بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الحالية".يشار إلى أنه بين 11 و 24 مارس/ آذار الماضي، كان عدد الوفيات الإضافية أعلى بثلاث مرات مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.وتم تسجيل نحو 22021 حالة وفاة في إنجلترا بين 25 فبراير و 10 مارس، وهو ما كان 833 - 3.9% ، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات الماضية.طالع أيضا: بمشاركة نصف مليون عامل... بريطانيا تواجه الإضراب الأكبر منذ عقود

https://sputnikarabic.ae/20230318/أطباء-بريطانيا-يقررون-التفاوض-مع-الحكومة-بعد-إضراب-دام-72-ساعة-1074873683.html

https://sputnikarabic.ae/20221222/إضرابات-غير-مسبوقة-في-بريطانيا-هل-تؤدي-لشلل-البلاد؟-1071489758.html

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